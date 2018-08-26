坐勘災車遭災民嗆 蔡英文：怕委屈就不會當總統

坐勘災車遭災民嗆 蔡英文：怕委屈就不會當總統
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台南市代理市長李孟諺（藍外套者）向蔡英文總統（右二）報告台南市對這次水患的對策，蔡英文表情嚴肅了解情況。（程炳璋攝）
南興里長施柏男（綠領者）向蔡英文總統（戴眼鏡灰衣者）建議當地尚急迫缺乏的治水工程。（程炳璋攝）
議員、里長與居民向蔡英文總統陳情各種水患之苦，令蔡英文托腮思考對策。（程炳璋攝）
蔡英文總統（中央灰衣者）現場聽取水利署官員簡報後發表治水裁示。（程炳璋攝）

蔡英文總統26日視察台南水患，第一站來到安南區，承諾繼續解決積水問題，警戒下一波西南氣流挑戰與恢復校園整治。對25日坐上勘災車遭嗆一事，提到自己深入災區更深切感受災民內心情緒，更了解災情，對媒體關切有無委屈，她笑回「怕委屈就不要當總統」。

台南市安南區安中路5段因熱帶低壓經過，道路連淹兩天，最深時連路上的標線也看不到，當地居民嘲諷簡直馬路就是排水道，甚至稱排水從未改善。

蔡英文26日率水利署官員現場勘查，官員提到各項治水工程正在進行，部分工程需要與居民協商取得土地，蔡英文轉頭向台南市代理市長李孟諺表示，土地取得要請地方政府多幫忙，加速治水工程，政府正跟時間賽跑，長期作整治，短期布置抽水機，以解決淹水之苦。

外界提到她25日坐車勘災遭罵情況，蔡英文稱，勘災的地點淹水最深，可以感受到災民的焦慮與不滿，更了解災情慘重，理解他們因淹水而面臨生活上的問題。

對媒體提問被居民罵是否感覺委屈，蔡英文笑回「怕委屈就不要當總統」。

(中時 )

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