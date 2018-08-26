影》陳偉殷直球超犀利 勇士打到惱火

2018年08月26日 11:46 中時電子報 盧品青

What would you do for 10K? pic.twitter.com/EcADvJ8RLv — Miami Marlins (@Marlins) August 26, 2018

穿上大聯盟球員周末的特製球衣，馬林魚「秤重」陳偉殷26日大發神威，他平常是飛球型投手，這才是他生涯第3度單場繳出10K，也是難得一見的精采演出。殷仔投出第10K之後還振奮握拳，他前一次繳出10K以上要追溯到2016年。

陳偉殷其中9K是讓打者揮空三振，只有1次是用曲球讓勇士投手桑契斯(Anibal Sanchez)站著被三振。殷仔直球時速92英里(148公里)不算快，搭配滑球之後仍然誘惑力十足。

國聯打擊王弗里曼(Freddie Freeman)不揮棒是好球，揮棒也是好球，最後他追打外角滑球被三振，氣得把棒子和鋼盔都扔在地上。勇士全隊除了外野手杜瓦(Adam Duvall)，每位打者都領到了陳偉殷的老K。

總教練的信任也是重要因素，殷仔用了109球才退場，亦是本季新高。馬林魚的第1分來得很晚，還好他有撐完6局，否則就沒勝投了。陳偉殷59顆直球比平常少，配上29顆滑球，勇士總是追著要打他的直球，結果屢次在兩好球時被他戲耍。

這場勝利讓陳偉殷在主場的自責分率降到1.86，不愧是主場一條龍，對比他在客場9.35的數據有天壤之別。平常一看陳偉殷保送就大驚小怪的教練團，今日靜悄悄讓他投完6局，只在第5局時開了一次投手丘會議。

第6局打完馬林魚只領先1分，多虧代打安德生(Brian Anderson)的兩分炮，以及牛棚沒砸鍋(被打1分)，總共3位投手賺到中繼點，1位摘下救援。勇士隊在雙方4連戰首場以5比0獲勝後，已經連續兩場被馬林魚擊敗。

(中時電子報)