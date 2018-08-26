名律師晨運心肌梗塞猝死 醫師：耳垂有摺痕是高危險徵兆

心臟專科醫師表示，耳垂出現摺痕是心肌梗塞的高危險徵兆。此為正常耳垂示意圖。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

若能細心觀察耳朵變化，也許能趁早救回一命！一位彰化名律師出門騎自行車晨運，途中突感胸絞痛不適，最終仍不治離世，法醫相驗時從他耳朵狀況，鐵口直斷他是心肌梗塞。心臟專科醫師陳裕峰表示，臨床經驗也會發現，來裝支架的患者大多耳垂出現摺痕，而這正是心肌梗塞的高危險徵兆！

聯合報報導，彰化縣員榮醫體系心臟內科主任陳裕峰說，急性心梗塞病例在其服務醫院約占一成多，幫患者裝支架時他會順便觀察他們的耳垂，發現大多有斜線摺痕，雖然不是百分之百的例子，但此現象與心肌梗塞有高度關連性。

陳裕峰解釋，心臟冠狀動脈硬化時，會導致體內供血不足，這時耳垂組織萎縮，慢慢出現一條由外往內、由下往上的凹陷線條，醫學上稱作「冠心溝」，如果臟冠狀動脈硬化愈嚴重，此摺痕就愈趨明顯。

耳垂出現摺痕是一大警訊，卻往往為身體健壯者所輕忽。彰化縣一位58歲名律師，平時注重養生運動，一次出門騎自行車晨運的過程中，突然心絞痛而停車想休息，不料才蹲下一分鐘就陷入昏迷，送醫到院前就無呼吸心跳，最終撒手人寰。

前去勘驗其死因的法醫說，「陳律師的兩個耳垂都有明顯的摺痕，根據經驗判斷，就是心肌梗塞。」他指出，英國有名的Lancet雜誌上世紀即發表論文指出，心臟或心血管功能不佳的人，長期缺氧反映最明顯的部位就是耳垂，缺氧愈嚴重，摺痕愈深愈明顯。

(中時電子報)

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