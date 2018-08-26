《翻爆旺美食》古早味花招多 粉條冰再進擊

2018年08月26日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎甜蜜好滋味！屋琥Q粿 嚐一口好幸福

台北市中正區「屋琥甜品店」有別於一般冰店裝潢，不但布置大量繽紛乾燥花，店內桌椅也以淡藍色系為主，唯美舒適的環境，讓屋琥一開幕就吸引年輕族群上門，店內商品主打手工製作，其中黑糖粉粿軟Q，搭配萬丹紅豆及軟綿豆花，淋上糖水，一口吃下大大滿足，讓人直呼「好幸福！」

◎Q彈有嚼勁！華麗變身 五色粿清爽彈牙

原本從事皮革生意的黃顯榮，因為產業外移、大環境影響萌生轉行念頭，2005年他與妻子一起在新北市永和區創立「福滿溢黑砂糖剉冰創始店」，自行研發五色粉粿，強調天天現做，粉粿Q彈有嚼勁，搭配黑糖沙冰，是夏季消暑聖品。

◎超高CP值！古早味粉條冰 夏日好選擇

亭仔腳古早味是一間賣冰飲的店家，位在中壢夜市內是一間不起眼的小攤，賣各式古早味冰品，其中有粉條冰，攤子環境乾淨又整齊，很適合逛夜市時買一杯冷飲配各種好吃的小吃。

◎新鮮現作！手工粉粿冰 吃過好難忘

「現在很少有人，手工作粉粿，1碗1碗賣。」80歲阿嬤石賴清，為扶養2名失怙孫女，15年前在水里國中斜對面加油站旁租店面，手製粉粿賣餐飲，因口感佳風評好，生意不錯，也吸引外地慕名客；如今孫女們都已長大就讀高中，並且還在民族路有了自己店面。

◎解渴又止餓！好時光冰店 做田人偏愛

雲林縣大埤鄉圓環附近的「好時光冰店」是家古早味冰店，粉粿是老闆娘親自手做，粉條也是自煮，割稻、插秧農忙時，粉粿粉條冰特別熱門，做田人中場休息時很愛吃既解渴又止飢的這味，吃完又充滿電力。

◎清爽不甜膩！甘蔗剉冰 15種好料狂吸客

高雄南台路有間平價剉冰店「甘蔗剉冰」，專賣各式剉冰、豆花和冷飲，冬天還有湯圓、紅豆花生湯和紫米粥，種類品項多達54種，尤其招牌的甘蔗剉冰和甘蔗豆花系列是淋上白甘蔗原汁，完全不加糖和水，特別清爽不甜膩，這與一般剉冰店淋上黑糖水不同，豆花更是純手工製作不加石膏，口感軟嫩細緻，所有食材幾乎全部店家手工製成，料多價優，開店至今2年多吸引不少忠實顧客。

(中時電子報)