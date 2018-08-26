高鐵助救災 啟動「823救援搭乘專案」

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823熱帶性低氣壓挾帶豪大雨侵台，造成雲林以南多處地區傳出淹水災情，台灣高鐵（2633）宣布，即（26）日起啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，開放各地欲前往南部救援之救災及醫療團體，申請免費搭乘高鐵。

台灣高鐵表示，公司秉持「人飢己飢、人溺己溺」之人道關懷並善盡企業社會責任，盼與政府攜手同心，為救援工作克盡心力，將各界對災區關懷「高速傳愛」，協助災民早日重建家園。

台灣高鐵「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」實施期間自8月26日（日）起開放申請，截止日期視搶救進度另行公告； 申請資為前往協助救災救援團體，其中起、訖站須有一站為雲林站、嘉義站、台南或左營站。

高鐵表示，救災團體至遲於乘車前1小時提出申請，以利座位安排，申請時請撥打高鐵客服專線4066-3000（手機請加02），苗栗地區請撥 4266-3000，台東、金門地區請撥4666-3000，馬祖地區請撥02-4066-3000，客服專線服務時間為每日上午6時至晚上24時，公司將與申請人確認車次及座位。

此外，鑑於近日仍有可能持續降雨，台灣高鐵啟動應變機制，嚴密監控全線豪雨、洪水狀況，以確保旅客及營運安全，並敬請旅客出門乘車時務必多加留意，注意自身安全。

(工商 )

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