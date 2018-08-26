亞運》老將爆發！女籃力退蒙古晉級4強

中華隊中鋒包喜樂在禁區遭到嚴密包夾。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導
中華隊後衛黃英利快攻上籃取分。(杜宜諳攝)

原本預期是場實力有段差距球賽，沒想到中華女籃26日自亂陣腳，竟在上半場大部分時間都處落後，幸好「老將」黃英利挺身而出，第3節獨拿12分，幫助中華隊76比59力退蒙古，連8屆亞運闖進女籃4強，對手預計是兩韓聯軍。

中華女籃排出彭詩晴、林育庭、鄭伊秀、黃品蓁與包喜樂的無控球陣型，竟在一開賽被蒙古打出一波誇張的9比0，進攻更是徹底單調，只會想把球吊入禁區給包喜樂上籃，自然不可能追上，打完第1節，中華隊11比14落後。

來到次節，中華女籃狀況逐漸穩定，儘管外線命中率仍不理想，還是有辦法追上，更在上半場還剩4分27秒，靠著黃品蓁的中距離跳投，取得首次超前，不過隨後兩隊互有領先，上半場結束，中華隊爆冷仍以33比34落後蒙古。

幸好第3節黃英利及時挺身而出，她先完成漂亮「三分打」，接著抄截後持球快攻上籃取分，更投進三分外線、兩罰俱中與籃下跳投，一個人連續攻下12分，幫助中華隊打出15比2猛攻回擊，打完前3節，反以53比43領先。

中華女籃雖在末節一度擴大領先到14分，卻莫名其妙又陷低迷狀態，竟遭蒙古打出9比0攻勢追到只差5分，這次黃英利換跟彭詩晴、王維琳等人聯手，不僅重新擴大中華隊領先差距，也有效撲滅蒙古反撲氣焰，中華4強門票到手。

黃英利拿下全場最高28分，另有4籃板、3助攻、3抄截，彭詩晴與鄭伊秀各有10分，中華隊全場陷入苦戰的主因，還是離譜的三分外線命中率，全場三分球投28中6，命中率僅2成10，將是30日碰上兩韓聯軍的改善重點。

(中時電子報)

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