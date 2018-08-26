中市自來水普及率95.8％ 成長幅度6都第1

中市自來水普及率95.8％成長幅度6都第1，今年再獲1.1億元補助改善民生用水。（陳世宗翻攝）

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中時

自來水為民生必需，台中市政府積極協助偏遠無自來水地區裝設自來水管線，自來水普及率由103年底94.02％，至107年6月底已達95.80％，漲幅1.78％，成長幅度為6都第1，供水戶數增加超過6萬5000戶，供水人口數增加超過12萬人，今年再獲1.1億元補助改善民生用水。

經發局長呂曜志說，台中市部份偏遠鄉鎮市區自來水系統供水能力不足，或位處高地自來水無法到達，市長林佳龍上任以來致力縮短城鄉差距，為協助偏遠無自來水地區裝設自來水，104年迄今已獲中央補助自來水延管經費超過7.5億元，同時配合籌編超過2.4億元路修配合款。

107年再獲中央補助1.1億元，將進行大安、清水、霧峰、大雅、大甲、神岡、后里、龍井等區自來水工程，希望所有市民享有用水平權。更致力於解決艱困案例，例如霧峰區桐林里、東勢區泰興里、大雅區秀山里橫山里等，在市府團隊的努力下，順利推動自來水建設。

呂曜志表示，大安區南庄里及福興里獲得補助3700萬元，清水區裕嘉、臨江等五里獲得補助3000萬元，逐步解決民眾用水問題。市府考量民眾申請接用自來水需自行負擔外線工程費用，為鼓勵民眾接用自來水，市府配合經濟部水利署自來水用戶設備外線補助計畫。

自104起補助用戶設備外線經費，一般市民可補助三分之二外線接管費用，低收入戶及中低收入戶則可以全額補助；104至106年補助用戶設備外線經費共計1855萬元，已有超過1500戶受惠。107年水利署自來水用戶設備外線補助計畫核定1500萬元，水利署補助65％，地方配合款35％，提高民眾接水意願。

(中時 )

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