西南氣流將至 蔡英文：提高警覺 因應接下來挑戰

蔡英文視察台南。(取自蔡英文臉書)

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蔡英文總統昨天視察嘉義遭受災居民嗆聲， 蔡英文總統今天在臉書表示，她到第一線就是要了解狀況，也感受他們的焦慮跟不滿。「下一波西南氣流跟雨量即將到來，我們要趕快處理目前災情，然後提高警覺，因應接下來的挑戰」。

她說，昨晚結束嘉義的行程後，她留在台南過夜，持續解決昨天嘉義民眾提出的問題。今天一早，在台南市了解曾文溪大排的狀況，「這是安南區重要的水利工程，因應後續可能的雨量，我們一定要加速來做」。

但在已經造成災情的地方， 蔡英文表示，還是要儘快先解決當前積水的情形。昨天在嘉義縣布袋鎮永安里勘災後，她立刻請國軍調派更多大型抽水機來協助縣府排除積水，昨晚也持續追蹤進度。雖然很多人在質疑昨天搭車的畫面，但當務之急還是趕快解決災民們掛心的淹水問題。現在積水已經逐漸消退，復原家園的工作也能夠開始。

她說，昨天在永安里勘災時，為了把握時間，趕快到淹水最深的地方，救災單位安排跟媒體朋友一起用車輛運輸到定點。在預定地方下車後，很多民眾來跟她訴苦，急著帶她到他們的家中，去看淹水的情況。

「我知道淹水最嚴重的地方，當地居民的情緒一定很強烈。我到第一線就是要了解狀況，也感受他們的焦慮跟不滿」。她說，之所以希望要把握時間，就是希望能夠有更多時間慰問每個人，讓鄉親感覺到政府和他們在一起，他們沒有被忽略。

蔡英文強調，最重要的，還是趕快把積水的問題解決。「至於媒體朋友問我會不會覺得委屈？怕委屈就不要做總統了，我們繼續努力，讓大家趕快恢復家園」。下一波西南氣流跟雨量即將到來，要趕快處理目前災情，然後提高警覺，因應接下來的挑戰。

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坐勘災車遭災民嗆 蔡英文：怕委… 嘉義市百餘戶淹水 市長涂醒哲訴…

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