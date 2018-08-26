今晚起一連4天西南氣流再襲南部 仍須防強降雨

2018年08月26日 12:40 中時 游昇俯

受西南氣流影響，今（26）日花東區地區已有明顯降雨；在午後熱力作用影響下，各地也都有午後雷陣雨機會，尤其西部地區須特別注意強降雨發生。並且，從今晚開始到周二將是這波西南氣流影響最強的時候，主要降雨在南部地區，一天累積雨量可能達200毫米以上，因範圍涵蓋整個南部地區，積水不易宣洩，須特別留意。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，花東地區從昨天至今，已累積100多毫米雨量，達到大雨等級。因西南氣流已在台灣附近，天氣較不穩定，全台各地都有午後雷陣雨機會；氣象局上午已對台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣及屏東縣5縣市發布豪大雨特報。

受西南氣流影響，今晚開始將出現較大雨勢，主要降雨在南部地區，中部及台東地區也會有局部豪雨狀況，持續到周二。劉沛滕提醒，這波西南氣流降雨雖不至像0823熱帶低氣壓總雨量7、8百毫米，但一天累積也可達200毫米以上，可能造成低窪地區淹水、山區坍方，須特別注意。

氣象專家吳德榮則在其「三立準氣象‧老大洩天機」專欄分析指出，此西南氣流低層水氣多，如遇使大氣「舉升」機制即能產生強對流，是「多雨型態」；像是迎風面受地形「舉升」，不定時會有強降雨，地表午後的增溫也有「舉升」作用，能造成局部地區強對流，因此今起至周三發生雷擊、強風及瞬間大雨的機率很高。

此外，今日中部以北仍有機會看到陽光，高溫可到33度，午後降雨再回到28至30度，較為舒適，南部因降雨較多，高溫僅約30度。但受西南氣流影響，台中以南，西南部及東半部沿海都有強風產生，平均風力6到7級，強陣風可到9至10級，海邊活動須特別留心。

(中時 )