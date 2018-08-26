阿信一見Jolin「洩本能」 舞台上直盯奶罩遭識破！

2018年08月26日 12:12 中時 徐桐炘

蔡依林（中）多次擔任五月天嘉賓，雙方相當有默契。（相信音樂提供）

五月天25日在北京鳥巢舉行「人生無限公司」第106場演唱會，邀請台灣天后蔡依林（Jolin）擔任嘉賓，共同演唱兩大地表最強K歌〈你不是真正的快樂〉、〈天空〉，私交甚篤的他們常互相站台，上次是在2013年超犀利趴上組成「五月花」，相隔五年「五月花」初登鳥巢，嗨翻全場。之前嘉賓名單傳出後，Jolin隨即被關注「服裝」，結果昨晚她一身包緊緊的裝扮，讓阿信頻被團員虧：「表情有點失望。」

Jolin首先感謝五月天讓她首度在鳥巢演唱，還開心說：「我們今天很match！」阿信逗她：「我們一直都很match，不是今天而己。」不過Jolin一問：「我今天穿得好嗎？」怪獸立刻提醒：「看阿信表情有點失望。」瑪莎也說：「阿信忘了提醒你北京天氣熱。」原來Jolin穿了一件綠色長袖針織衫，只微露結實腹肌，與以往舞台上的性感裝扮大不相同，但阿信趕緊表示：「公主保重身體多穿穿一點。」

阿信和Jolin自掀「往事」，阿信提到有次請Jolin在小巨蛋當嘉賓，Jolin迅速接話：「然後你只看我的奶罩！」團員驚嚇回：「欸，那個字可以直接這樣說嗎？」阿信笑言當時Jolin在彩排時還是鄰家少女打扮，正式表演時，升降台一上來就驚豔不已，「哇！」被問當下想法，阿信語帶保留說：「請看新聞資料片，一時不察，男生本能露出來。」

阿信自稱從此和Jolin合作都「非禮勿視」，結果Jolin又撩他：「還是你要我掀開給你們看（大笑）很愛調戲你們！」阿信被引起好奇心，還說：「她裡面『setdo』。」Jolin搞笑回：「等下舉手可看一下。」Jolin唱完〈大藝術家〉後離場，瑪莎依依不捨說：「今天演唱會結束了！」彷彿說出台上5位男士的心情。

(中時 )