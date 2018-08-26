治水像治感冒？ 徐國勇：病不會馬上好 但可減緩症狀

2018年08月26日 12:19 中時 張穎齊

內政部長徐國勇（左）今（26）日上午出席基隆市警局進行慰勉視察，與警察局長黃明昭（右）聊天話家常。（張穎齊攝）

823暴雨重創南台灣，內政部長徐國勇今（26）日上午前往基隆市警局進行慰勉及視察，對於南台灣大淹水，他表示，民進黨治水還是有效的，災情已經有延緩，並將治水比做像治感冒一樣，強調「沒有藥可以吃了後，就永遠不感冒的！」

徐國勇表示，這幾天中南部淹大水，這麼大的雨要是還一直下，再好的水利設施仍然會淹水，但民進黨治水還是有效的，災情已經延緩，要是在以前的話會更嚴重，這就像治感冒一樣，沒有藥可以吃了後就永遠不會感冒，且不會馬上好，但仍可以延緩症狀。

徐國勇坦言，這次養豬和養雞的畜產業者損失比較大，但農曆7月半之前，蔬果都已經採收差不多了，所以農產品影響不大；另外他也說，台灣這次的雨量不輸日本，但日本是平原水退比較慢，台灣山多則會退的較快，淹水比較輕。

「換做台北一定也遭殃！」徐國勇還說，水災處理屬於經濟部水利署，都市下水道屬於內政部管理，但像這次雨下這麼大的話，譬如時雨量答100多毫米，換作台北市也一定遭殃，因為台北市排水量最大設計不到80毫米。

「別學行政院長賴清德說幹話！」國民黨基隆市長參選人謝立功對此痛批，中南部水災、農損這麼嚴重，徐國勇竟然說睜眼說瞎話，說民進黨治水好棒棒，什麼叫做「沒有藥可以讓人永遠不感冒」，根本鬼扯，以前如果發生在國民黨任內，早就被綠營罵翻。

謝立功說，此次天災固然難以防範，更可惡的是，這些政客不自我檢討，提出因應措施，反而拿災民慘況在媒體前說嘴消費，無恥至極，「奉勸徐部長別學賴揆說幹話，有病要去看醫生」。

(中時 )