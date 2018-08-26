綠議員選民服務「車震」人妻 判賠綠光夫40萬元

2018年08月26日 12:15 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

民進黨新科議員陳姓男子遭控與已婚越籍阮姓女子發生婚外情，還在玉清大橋搞車震，遭阮夫控告妨害家庭、妨害性自主，一審苗栗地院判陳無罪，二審高分院逆轉改判有期徒刑2個月，民事部分判陳男得賠阮夫40萬元確定。

據判決書，阮姓女子先是指控陳姓男子性侵，她表示2015年陳男假借處理店內糾紛，在車上對她性侵得逞，阮女供稱「講沒幾句話後，就強迫我跟他發生性行為，他用兩手壓住我，對我又摸又親」阮女表示，擔心陳的議員身分會對她不利，第一時間沒報警，最後心軟決定不提告。

不過阮女事後反悔，提告陳男妨害性自主，最後檢方予以陳男不起訴處分，而阮夫收到處分書，才知道妻子偷吃議員，瞬間綠光罩頂，憤而向陳提出妨害婚姻告訴。

事後阮女曾傳訊給陳男「那天在車子裡你對我做那種亂來事，我回來就打算去告你了」、「你對我做那種不應該做的事，就是傷害我」，陳男則傳訊安撫「妳當時也沒有不願意，事後覺得不甘心，我願意拿出誠意面對」、「妳當時不是這樣的，妳沒有拒絕」

苗栗地院一審認為無具體事證證實兩人發生性關係，判陳男無罪。台中高分院法官檢視line對話，認為阮女提及「不應該做的事」，陳男回覆「我太太昨晚已經知道，到現在都在崩潰，妳開心了」，足以證明兩人有過不正當關係，今年5月判陳有期徒刑2個月。

阮夫進一步索賠80萬元，台中高分院法官痛斥陳藉選民服務之機會，與有夫之婦發生性行為，致阮夫難堪不已，不足為人表率，但阮夫要求賠償80萬元，金額太高，判決陳男應賠償40萬元，全案確定。

(中時電子報)