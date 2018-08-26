蔡英文搭雲豹車勘災 李天鐸怒轟：糟踏國軍的總統

總統蔡英文勘災。（資料照,張亦惠攝）

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中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文昨南下嘉義勘災，不過因總統搭著雲豹裝甲車進入淹水災區，被災民怒嗆「下來走」，蔡總統才在隨扈的陪同下穿著雨鞋走下雲豹車涉水勘災。對此，前國安局官員李天鐸怒轟蔡英文是一個糟蹋「國軍」的總統。

蔡總統昨勘災，原要搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災，但沿途遭到災民嗆聲，還有災民拉起封鎖線，不讓裝甲車前進，要總統下車體會災民痛苦，總統才下車涉水進入災區。

對此，李天鐸稍早在臉書指出，蔡英文又創紀錄了，登上作戰用的雲豹裝甲車帶著專用攝影官去勘災。李說他無法想像，這樣的決定究竟是來自國安會、國防部、總統府、侍衛長還是總統本人？

李天鐸提及，現在的特勤維安真的難為，因為有外行的侍衛長，任性無知的總統，造成維安人員巨大無形的壓力，在任務和人性之間掙扎，還得忍受被「不信任」的污辱。李想起經國先生時代，連紅綠燈多管制10秒鐘，造成路口百姓堵塞，他會指著侍衛長鼻子罵「你們有什麼資格？因為我，去耽誤百姓的生活？」

對於蔡英文昨坐著雲豹車勘災，還疑似揮手向民眾，李諷刺表示「好威風的女王出巡啊！」他說一個賤踏國軍的總統！一個自以為是的國防部長！一個專拍馬屁，討總統歡心的侍衛長！「比較起那麼多淹沒在洪水中的老百姓？我們都是民進黨執政下的受害人！」

(中時電子報)

文章來源：李天鐸軍事論壇臉書

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