百日內再傳姦殺案 滴滴順風車宣布下架

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大陸手機叫車服務「滴滴順風車」繼3個月前鄭州一名空姐遭司機性侵殺害後，近日再傳浙江司機姦殺女乘客事件。面對輿論沸騰，滴滴出行26日宣布，將在全大陸範圍下線順風車業務，並免去順風車事業部總經理黃潔莉、客服副總裁黃金紅兩人職務。

大陸央視新聞報導稱，浙江一名曾擔任幼教老師的20歲女子，24日下午1點在溫州樂清虹橋鎮搭乘滴滴順風車，1個多小時後，友人忽然收到她的求救簡訊：「司機開的山路沒有一輛車，有點怕」、「救命、搶救」，嚇得友人趕緊報警，沒想到警方卻表示沒有車牌、司機姓名無法可查，要求友人自行致電滴滴客服詢問。

結果滴滴客服接到這名女子舉報，擺出一副無動於衷的樣子，稱「不過才失聯50分鐘，1小時都不到急啥呢！」

滴滴順風車是共乘車概念，乘客選擇與司機順路的路線搭乘，被定義為基於用戶自願的共享行為。3個多月前，滴滴順風車才因空姐遇害案停業整改，暫停深夜接單、實施車主須與乘客同性別、行程錄音及護航功能等，但依然未能阻止悲劇再次上演。當時滴滴官方還承諾未來「絕不再發生」類似事件。

面對大陸輿論沸騰，滴滴出行26日宣佈將在全大陸範圍下線順風車業務，並免去順風車事業部總經理黃潔莉、客服副總裁黃金紅兩人職務。還稱自己的安全管理和處置能力也面對巨大的挑戰，特別在潛在風險識別、流程制度設計、快速回應等方面有許多亟待改善的地方，誠懇接受公眾和監管部門的批評。

(中時 )

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