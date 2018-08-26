新一波雨彈今晚至明晨最劇 全台還有10處在淹

東石新港口宮抽水站。（水利署提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

0823熱低壓發威，導致中南部大淹水，初估農損、畜牧業災損逾上億元！然雨勢尚未停歇！據中央災害應變中心指出，受低壓帶及西南氣流影響，下波降雨將集中於今日入夜後，請中南部地方政府預為因應。水利署已持續與縣市政府聯繫，盡速排除積淹水，截至今（26日）11時為止，全台還有10處未退水。

針對0823熱帶性低壓造成南部嚴重災情，造成南部許多鄉親深受淹水之苦，中央災害應變中心指揮官沈榮津緊急指示，應儘速簡化淹水救助請領的程序，以便災民能夠迅速請領淹水救助。針對淹水救助請領問題，將規劃救助諮詢單一窗口後對外公布。

受低壓帶及西南氣流影響，預計主要降雨集中於今晚8點至明晨8點，請嘉義、台南、高雄及屏東等縣市沿海低窪地區預為因應。水利署強調，針對地方積淹水情形，水利署將與地方政府保持聯繫，視情況增調抽水機支援。

此外，截至今日11時為止，曾傳出積淹水的台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等共計1,233處，目前已退水1,223處，尚未退水10處，水利署協調國防部及其他縣市抽水機共計107台，支援嘉義縣52台、台南市51台及屏東縣4台，加速排除當地積淹水情形。

(中時電子報)

台南市學甲區頂洲橋。（水利署提供）

治水像治感冒？ 徐國勇：病不會… 南部災情頻傳 中市府全力支援移…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。