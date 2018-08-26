新一波雨彈今晚至明晨最劇 全台還有10處在淹

2018年08月26日 12:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

0823熱低壓發威，導致中南部大淹水，初估農損、畜牧業災損逾上億元！然雨勢尚未停歇！據中央災害應變中心指出，受低壓帶及西南氣流影響，下波降雨將集中於今日入夜後，請中南部地方政府預為因應。水利署已持續與縣市政府聯繫，盡速排除積淹水，截至今（26日）11時為止，全台還有10處未退水。

針對0823熱帶性低壓造成南部嚴重災情，造成南部許多鄉親深受淹水之苦，中央災害應變中心指揮官沈榮津緊急指示，應儘速簡化淹水救助請領的程序，以便災民能夠迅速請領淹水救助。針對淹水救助請領問題，將規劃救助諮詢單一窗口後對外公布。

受低壓帶及西南氣流影響，預計主要降雨集中於今晚8點至明晨8點，請嘉義、台南、高雄及屏東等縣市沿海低窪地區預為因應。水利署強調，針對地方積淹水情形，水利署將與地方政府保持聯繫，視情況增調抽水機支援。

此外，截至今日11時為止，曾傳出積淹水的台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等共計1,233處，目前已退水1,223處，尚未退水10處，水利署協調國防部及其他縣市抽水機共計107台，支援嘉義縣52台、台南市51台及屏東縣4台，加速排除當地積淹水情形。

(中時電子報)