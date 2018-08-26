《延禧》魏瓔珞最仰慕的男人曝光是「他」

2018年08月26日 13:45 中時 洪秀瑛

吳謹言（右）和秦嵐。（取自微博）

吳謹言高歌。（取自微博）

吳謹言外型清秀可人。（取自微博）

吳謹言飾演魏瓔珞。（取自微博）

魏瓔珞與皇帝。（取自微博）

清宮劇《延禧攻略》在兩岸三地火紅，飾演魏瓔珞的大陸女星吳謹言一炮而紅，今晚《延禧攻略》將播出完結篇，備受觀眾期待。吳謹言戲裡有2個深愛的男人─飾演皇帝的聶遠及飾演傅恆的許凱，戲外心中的超級偶像是才華洋溢的歌手林俊傑。

她日前在大陸受訪被問到「如果林俊傑也看《延禧攻略》，妳是什麼心情」？她秒羞答不出話來，再問「如果林俊傑問妳，妳會劇透嗎」？她率真地說：「不說啊，但其實想說『快問我吧』。」表情可愛，私下的她是林俊傑的鐵粉，十分仰慕他。

《延禧》話題太夯，演員群受邀上湖南衛視《快樂大本營》節目，全以古裝戲服登場，吳謹言穿的是古代出嫁的鳳冠霞披的新娘服，戲中無緣和她在一起的「傅恆」許凱則穿著古代新郎服。吳謹言唱了一首蔡依林的〈愛情三十六計〉，許凱上前遞給她便當盒，他在台上解釋：「我覺得瓔珞戴這個頭冠太辛苦了，我想她早點領盒飯就可以把頭冠摘下來了。」暖心舉動讓坐在一旁的秦嵐羨慕的喊「好甜啊」。

27歲的吳謹言從小喜歡跳舞，2000年考入北京舞蹈學院主修芭蕾舞，其後加入中央芭蕾舞團工作。2009年考上北京電影學院後，2011年正式簽約紫駿影視傳媒集團，參演愛情電影《萬有引力》，至今演過近20部電視劇及電影，直到《延禧攻略》才第一次擔綱女主角。

吳謹言眼大清秀，外型亮麗，她在《延禧攻略》演活歷史所描述的「令妃」，劇中經典台詞是「我，魏瓔珞，天生脾氣暴，不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她。」的對白，盡顯其心機與智慧，一路虐小人情節讓觀眾看得痛快。

她接受陸媒訪問提到，開拍前先去北京故宮看了延禧宮、長春宮，把自己帶入這個環境裡，然後看了乾隆年間令妃這段歷史。最開心就是在現場和導演、演員之間互相探討劇本緩解壓力，被問夏天拍冬天的戲有什麼解暑妙招？她笑說「吃喝，因為出太多汗了，消耗太大了」。

飾演「高貴妃」的譚卓說，「我每次見到她（吳謹言）都由衷跟她說很欽佩妳，每天大量台詞和工作，她特別牛、像個小超人一樣，她非常可愛、很真誠」。秦嵐把吳謹言當妹妹一樣看待，「我和她內心的碰撞，只有演員和演員之間才懂的，和她搭戲非常有感觸」。

導演當初曾對吳謹言說：「妳不成，誰都成不了這個戲，從宮女奮鬥到令妃，是多麼痛苦和艱辛的過程，我說妳一天每一場戲都不能放棄，剛開始她使勁過猛，我就不停的掰扯掰扯（東北方言，意指爭辯、講道理），直到她找到信心，愈演愈好，她無數次當著我的面哭，挺感性的演員，我很看好她。」

吳謹言表示，《延禧攻略》這部戲就是匠心，「包括中國傳承（非物質）的文化，但我這個角色要告訴人們的她的信仰和堅持」。被問「站在哪一對CP」？吳謹言笑說：「每一段都是真愛，皇后就是我最愛的女人。我們私下和皇后、瓔珞很像，秦嵐非常溫柔，最大感謝是拍攝期間，她給我很大精神支持，包括她殺青了，仍常對我說加油加油。」

(中時 )