曾銘宗：偉大總統蔡英文搭裝甲車勘災

2018年08月26日 13:06 中時 實習記者林芮宇／台北報導

高雄、台南、嘉義至今積水不退，南台灣豪雨災情慘重。國民黨團書記長曾銘宗在今（26）日立法院記者會表示，強力譴責蔡英文搭軍用裝甲車勘災，並要求行賴揆針對823南部大淹水，提出具體解決方案。

曾銘宗重批，政府事前預測失責，賴清德事後未積極救災勘災，還發表「台灣強韌抗災能力」的不當言論意圖卸責，昨日蔡英文搭裝甲車勘災，其踏足之處均為低水地，引發眾怒，民眾紛紛表示蔡英文、賴清德官當久了，失去了對基層民眾的同理心。曾銘宗指出，立法院開會後將請賴清德到立法院做治水的專案報告，針對此次南部雨災提出具體解決方案。

國民黨團副書記柯志恩認為，極端氣候是未來氣候變化趨勢，十幾年來政府花費253億元用於台南治水，而台南地下水道普及率卻是6都最後一名。823雨災打破綠營南部執政神話，雨災後延伸出預警、防洪，國土規劃等多項問題，請賴清德在道歉之餘做出相應的應對措施。最後，柯志恩不忘諷刺賴清德「你有什麼資格自誇久病成良醫」。

曾銘宗在接受記者採訪時說，對於前瞻基礎建設第二期水環境部份國民黨沒有意見，前瞻基礎建設城鄉部份第一期編列354億元，第二期編列741億元，兩期金費（合計1095億元）應挪於治理水患之用，解決民眾最急迫的需求。

(中時 )