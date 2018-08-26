桃園軌道願景館啟用 實體潛盾機有看頭

2018年08月26日 14:55 中時 甘嘉雯

模擬駕駛艙，桃園市長鄭文燦搶先體驗。（甘嘉雯攝）

小火車出發囉！桃園願景館內有桃園號小火車，可以搭乘火車飽覽三心六線規畫。（甘嘉雯攝）

桃園軌道願景館設有「軌道玩城市」互動式展區，邀請大家用「玩」來認識桃園軌道發展。（甘嘉雯攝）

捷運工程局長陳文德（左）與設計師一起在1：5比例的「桃園車站舊倉庫」前合影。（甘嘉雯攝）

透過不同形狀的積木擺放，小朋友創造出車站、城市及捷運路網。（甘嘉雯攝）

有82年歷史建築「桃園車站舊倉庫」，市府進行活化26日啟用，以桃園軌道願景館跟市民朋友見面，市長鄭文燦表示，民眾不僅可以搭乘小火車，還有模擬機場捷運駕駛艙，讓您體驗鐵道及軌道文化，而桃園市捷運建設進行中，工程建設中的潛盾機，實體展示在館外廣場，民眾可以一覽桃園軌道發展縮影。

鐵道局長胡湘麟表示，桃園軌道發展逐步進行，這10年將與桃園市綁在一起。

館區占地約1735平方公尺，主體建物約722平方公尺，內部為全新規劃的展示空間，為了方便民眾閱覽，設有遠紅外線感應的五種語言導覽說明。

民眾一入館即可看到復刻木雕的日治時期桃園驛，正門採唐破風樣式屋頂，閣樓外部裝飾採用英國都鐸建築的半木結構設計，是台灣建築史上代表性的和洋折衷式建築。

鐵道迷一定不能錯過軌道技術區，軌道構造、發展、以及桃園捷運路網使用的潛盾機，皆有圖文並茂的介紹；還可以搭著桃園號小火車飽覽三心六線環狀路網規劃與願景，以及13鄉鎮的美麗景致。

另外，大小朋友可以透過「積木城市」透過不同形狀的積木擺放，創造出車站、城市及捷運路網，一邊玩一邊認識桃園「三心六線」；「車長體驗」超真實的模擬駕駛，能夠操控列車加速減速，還會遇到強風、大雨、地震3種關卡。

(中時 )