一年見不到愛子 王文洋怒告孩子媽呂安妮

王文洋一年沒聯絡上兒子王銓勵，故提告孩子媽呂安妮妨礙自由及侵害孩子受教權。(中時資料照片)

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中時電子報

宏仁集團總裁王文洋與「人生伴侶」呂安妮長達22年的感情備受關注，然兩人於去年宣告分手，男方更稱自己早在2007年就單身至今，如今連結只剩兩人的兒子王銓勵，沒想到曾相愛的兩人如今更對簿公堂，因王文洋近1年無法見到兒子，認為是呂安妮刻意阻礙，因而提告呂安妮涉嫌妨礙自由及侵害王銓勵受教權，目前台北地檢署正偵辦中。

王文洋與呂安妮不僅分手，如今還對簿公堂，據《自由時報》報導，王文洋時分寵愛么兒王銓勵，尤其在他展現對小提琴的天分後，王文洋更是盡力栽培小孩，果不負期望王銓勵學琴不過2年就拿下檢定八級資格，相傳王文洋曾購買一把號稱全球前三大名琴之一的小提琴送兒子，要價5千萬台幣。

然王文洋自去年9月跟呂安妮、王銓勵餐敘後，就此和兒子失去聯繫，無論用電話、社群網站都無法聯繫上，懷疑孩子媽呂安妮控制兒子的行動，又王文洋替兒子申請了英國知名大學許可，王銓勵竟也沒去就讀，因此王文洋認為呂安妮影響兒子的受教權，因此決定提告。

對於王文洋狀告呂安妮一事，王銓勵選擇站在母親這邊，向檢方表示不明白為何父親要告母親，表示媽媽從未妨礙他的自由，而王文洋則認為，兒子在美國讀書時監護人欄填他的名字，因此認為自己具有監護人資格，對此，律師李善植則表示，若王文洋曾認領王銓勵，那王文洋則對兒子享有監護權，呂安妮若真單方面將兒子藏起來，則可能構成刑法和誘或略誘罪，非妨礙自由罪，反之，王文洋若沒有認領王銓勵，則跟王銓勵無親子關係，身為生母的呂安妮可不讓王文洋探視。

對於王文洋提告一事，呂安妮方面否認指控，表示不知道是怎麼一回事，至於王文洋方面，據《蘋果》報導，宏仁集團做出回應，感謝外界關心，然由於全案已進入偵查階段，「由檢察官偵辦中，基於偵查不公開，不方便對外表示意見，一切都以小孩的最佳利益為優先」。

(中時電子報)

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