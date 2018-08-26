亞運》朴智修來了！中華女籃再遇兩韓聯軍不好打

2018年08月26日 13:42 中時電子報 陳志祥 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

在26日中華女籃擊敗蒙古晉級雅加達-巨港亞運4強後，兩韓聯軍走進球場準備面對泰國，當中1名身高明顯高出隊友一截的兩韓聯軍球員，正是她們的秘密武器，也就是效力WNBA拉斯維加斯王牌的192公分中鋒朴智修，她真的來了！

或許是因朴智修25日才從美國趕來印尼，兩韓聯軍26日只讓她穿上球衣，卻沒上場小試身手，可是兩韓聯軍與中華女籃的4強大戰，將在30日才會上演，所以朴智修還有不少時間可以調整，屆時兩韓聯軍就跟預賽時完全不同了。

「我知道朴智修來了，我想4天後的準決賽，她一定會上場，而且會很用力地打，」中華女籃外籍教頭華格納表示，「畢竟有了這名WNBA球星加盟，兩韓聯軍勢必變得不一樣了，我想屆時這場對決將很精采，我們更會全力以赴。」

26日擊敗蒙古的頭號功臣黃英利表示，比起擔心朴智修是否在準決賽上場，她反而比較疑惑，為何會在4強馬上又碰預賽同組的兩韓聯軍，「我只是感覺很奇怪，過去也從來沒碰過，更疑惑為何日本女籃沒去抗議賽程安排。」

「反正就算準決賽朴智修打了，我們還是保持同樣態度應戰，全力不讓兩韓聯軍的外線投開，」黃英利說，「接下來我們整整要休息4天，會在選手村內好好訓練備戰，畢竟這裡不是台灣，可以要求什麼就有什麼，我們會努力調適。」

至於中華女籃面對蒙古的三分外線低潮，黃英利不禁開起玩笑，「那麼未來幾天，我們就都抱著球睡覺吧！」

(中時電子報)