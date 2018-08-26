結婚20多年發現老公秘密 人妻臉黑掉…怒休夫

2018年08月26日 13:46 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區邱姓女子與丈夫結褵20多年，6年前邱女查看老公手機，發現老公疑似與男性友人有「斷背情」，邱夫被妻子察覺與友人過從甚密，竟然惱羞成怒，對妻子拳腳相向，邱女心寒訴請離婚獲准。

據判決書，邱女2011年發現老公手機有一則曖昧簡訊，以手機翻拍質問老公，邱夫辯稱只是同事的惡作劇，立即將手機訊息刪掉，3年後邱女又發現丈夫的許姓男友人傳訊「感覺很好，希望還有下次，想你，要你」、「下午爬山子彈都快打出去了，好想要你ㄟ」，邱夫回覆「可以」、「再試看看」、「躺著回憶，精彩總是留戀」，充滿曖昧之情。

一次邱夫過年期間，瞞著全家私下與許姓友人見面逛街，被邱女發現並質問關係，雙方發生激烈衝突，邱夫動手毆打妻子，甚至斷絕家中經濟來源，邱女金融卡被取消，無法提領家庭生活費用。由於丈夫與許姓友人關係不尋常，時常瞞著家人與友人見面，加上夫妻兩人已分居多年，邱女心灰意冷訴請離婚。

邱夫否認與友人有「斷背情」，堅稱與許男只是一般朋友，而許男也有家室，雙方的親密情誼，只是出自於「兄弟」之間互相關心。法官審酌認為，雖不能證明邱夫與許男有肉體關係，但顯然有「不正當交往」，面對妻子質問時，也沒有理性澄清關係，還家暴、斷絕金援，夫妻兩人缺乏互信基礎，法官判准離婚。

(中時電子報)