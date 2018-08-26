經濟部稱823豪雨超過日本平成30年 網罵：還在被殖民嗎？

2018年08月26日 13:50 中時電子報 邱文秀

受熱帶低氣壓影響，南台灣大半泡在水裡，災情十分慘重。經濟部24日在臉書發文，卻說這次0823熱帶低氣壓帶來的豪雨，已經超過「日本平成30年」豪雨，被網友們痛罵「今年就今年，還平成30年。這裡是日本經濟產業省嗎？」、「還在被殖民嗎?」經濟部也緊急將文章改成「日本今年7月豪雨」，網友還是十分憤怒，難道一定要用日本數據來相比?

經濟部24日在臉書發文，這次0823熱帶低氣壓帶來的豪雨，已經超過「日本平成30年」豪雨，讓我們意識到韌性國土規劃和治水工程的刻不容緩。經濟部水利署長賴建信今日受訪表示，未來將加速積極推動逕流分擔與出流管制，來提高國土韌性，同時，用創新科技進行智慧水利防災，提高防災效率保護人民安全。

網路粉絲頁「業力引爆」痛批，「這是中華民國經濟部發的文還是日本內閣經產省發的文？？中華民國各地沒有防洪標準統計數據是嗎？經濟部你X媽領的是日幣？我問候你這吃裡扒外經濟部的老木……」。

經濟部臉書底下也一堆網友留言痛罵「我們是日本的哪一都？哪一府？講笑話時間嗎？」、「今年就今年，還平成30年。這裡是日本經濟產業省嗎？」、「日本還在殖民台灣嗎？還平成....」、「何台灣經濟部是用平成為年號?一群搞不清楚狀況的卡小，難怪南部治水這麼多年還在淹水?」、「日本??? 你去算日本氣候幹嘛? 你要不要拿亞馬遜雨林降雨量來嘴」、「原來我們還在日據時代啊，小編是謝長廷嗎？」、「操X媽你是哪一國經濟部啊！」、「被日統了。」經濟部也隨即將發文改成已經超過「日本今年7月豪雨」。

(中時電子報)