高鐵助救災 救援團體免費搭車

2018年08月26日 14:30 中時 王思慧

823熱帶性低氣壓挾帶豪大雨侵台，造成雲林以南多處地區傳出淹水災情，台灣高鐵公司秉持「人飢己飢、人溺己溺」人道關懷並善盡企業社會責任，即日起宣布啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，開放各地欲前往南部救援之救災及醫療團體，申請免費搭乘高鐵，盼與政府攜手同心，為救援工作克盡心力，將各界對災區關懷「高速傳愛」，協助災民早日重建家園。

此外，鑑於近日仍有可能持續降雨，台灣高鐵公司已啟動應變機制，嚴密監控全線豪雨、洪水狀況，以確保旅客及營運安全，並敬請旅客出門乘車時務必多加留意，注意自身安全。

台灣高鐵「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」相關服務說明如下：

一、 實施期間：2018年8月26日（日）起開放申請（截止日期視搶救進度另行公告）。

二、 申請資格：前往協助救災之救援團體（起、訖站須有一站為雲林站、嘉義站、台南或左營站）。

三、 申請方式：

(1) 救災團體請至遲於乘車前1小時提出申請，以利座位安排。

(2) 申請時請撥打高鐵客服專線4066-3000（手機請加02），苗栗地區請撥 4266-3000，台東、金門地區請撥4666-3000，馬祖地區請撥02-4066-3000，客服專線服務時間為每日上午6時至晚上24時。

(3) 高鐵公司將與申請人確認車次及座位。

(4) 請申請代表人持個人身分證件及所屬團體之證件，領取車票後搭乘。

(5) 為維護旅運安全，救援團體攜帶救災物品請遵守台灣高鐵「旅客運送契約」規定，每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，或長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤。

(6) 本項搭乘協助申請係台灣高鐵無償提供之人道救援協助，誤點或運轉變更或運行中斷時，將不辦理賠償。

(7) 考量資源有限，台灣高鐵有最終同意申請與否之權利。如有不符協助搭乘資格而使用本項搭乘協助之情形者，仍請照章補票。

(中時 )