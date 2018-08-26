姚姚出招「看母語影片抵捷運票價」網笑翻：多多快粗乃

2018年08月26日 14:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

年輕人不說母語，民進黨台北市長參選人姚文智出怪招，提出「看影片抵捷運票價」構想，以提高學習意願，問題是有效嗎？姚文智這一手非同凡響，直讓眾網友笑翻，每逢周未必自爆，小英文膽姚人多一休假，沒給他身提面命，馬上就端出如此搞笑政策。也有人質擬姚心態可議，這是搞閩南沙文主義，台語就是母語，那客家語呢？新住民語呢？

自由時報報導，姚文智昨(25)日下午參加台灣北社社員大會，有人提到，現今許多年輕人不會講台語，姚文智對此表示認同，但認為用「指尖經濟」推廣母語，會比提議設立台語委員更可行。他說，讓年輕人滑手機看台語影片，同時結合中央預算，看3分鐘影片折抵捷運票2、3元，這誘因應該可以提高學習意願。

姚文智進一步解釋，現代人滑手機觀看影片，內容有廣告可帶動消費，他想推動「台語一百講」之類的台語教材，爭取文化部相關單位預算，以看一支3分鐘影片折抵2、3元捷運票價的誘因，提高年輕人學習意願。同樣地，客語也能如此操作。

不過，姚文智的構想立刻被網友看衰，直呼這政策太「姚文」、太驚嚇了。「太好笑了吧，定義母語是什麼再來嘴」、「選不上的，跟不怕死的一樣，無敵了！什麼怪招可以了！」、「出奇容易，致勝不簡單。單單看標題你就死了」、「幹嘛抵 不就直接0元了嗎」、「用點腦好嗎？為何你們綠營縣市高雄台中不先試辦？」、「真心認為姚文也推認同卡好了 智商低於70都來簽阿!!」、「說好的電商回饋呢」、「多多你可以把你家姚文領回去ㄇ」。

(中時電子報)