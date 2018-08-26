姚姚出招「看母語影片抵捷運票價」網笑翻：多多快粗乃

民進黨提名台北市長參選人姚文智(見圖)25日下午出席台灣北社會員大會時表示，提出「看影片抵捷運票價」構想，以提高年輕人學習母語意願。(中央社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

年輕人不說母語，民進黨台北市長參選人姚文智出怪招，提出「看影片抵捷運票價」構想，以提高學習意願，問題是有效嗎？姚文智這一手非同凡響，直讓眾網友笑翻，每逢周未必自爆，小英文膽姚人多一休假，沒給他身提面命，馬上就端出如此搞笑政策。也有人質擬姚心態可議，這是搞閩南沙文主義，台語就是母語，那客家語呢？新住民語呢？

自由時報報導，姚文智昨(25)日下午參加台灣北社社員大會，有人提到，現今許多年輕人不會講台語，姚文智對此表示認同，但認為用「指尖經濟」推廣母語，會比提議設立台語委員更可行。他說，讓年輕人滑手機看台語影片，同時結合中央預算，看3分鐘影片折抵捷運票2、3元，這誘因應該可以提高學習意願。

姚文智進一步解釋，現代人滑手機觀看影片，內容有廣告可帶動消費，他想推動「台語一百講」之類的台語教材，爭取文化部相關單位預算，以看一支3分鐘影片折抵2、3元捷運票價的誘因，提高年輕人學習意願。同樣地，客語也能如此操作。

不過，姚文智的構想立刻被網友看衰，直呼這政策太「姚文」、太驚嚇了。「太好笑了吧，定義母語是什麼再來嘴」、「選不上的，跟不怕死的一樣，無敵了！什麼怪招可以了！」、「出奇容易，致勝不簡單。單單看標題你就死了」、「幹嘛抵 不就直接0元了嗎」、「用點腦好嗎？為何你們綠營縣市高雄台中不先試辦？」、「真心認為姚文也推認同卡好了 智商低於70都來簽阿!!」、「說好的電商回饋呢」、「多多你可以把你家姚文領回去ㄇ」。

(中時電子報)

高鐵助救災 救援團體免費搭車 等嘸校長 台大新生開學典禮出席…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。