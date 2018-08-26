等嘸校長 台大新生開學典禮出席家長暴少

2018年08月26日 14:40 中時 林志成

台大今天舉行開學典禮暨新生學習入門書院始業式，1000多位學士班及研究所新生聚集一堂，代理校長郭大維勉勵新生，切記不要眼高手低，因為沒有適當專業知識與技能，一切只是華而不實。

台大新生始業式在今天及9月2日兩天舉行，今天有1000多位新生先上陣，9月2日則有2000多位學生。有別於往年非常多家長陪同新生前來參加始業式，今天在觀眾席上的家長顯得零零落落。

台大「新生學習入門書院」創始於2008年，是為了迎接大一新生所策畫的專案。有別於一般新生宿營活動，「新生學習入門書院」主要傳達以「學習」代替「遊玩」的概念，透過多元化的課程規畫，展現學校對新生的關懷與歡迎。

台大去年開學典禮已沒有校長，今年也是同樣的狀況。郭大維以「大學之道，在明明德」為題對新生發表演說，他表示，台大近年來致力於國際化的教學研究環境，擁有全台最好的學習環境與教育資源，在數位教學上，擁有多個Coursera全球最受歡迎華語課程，也成為華語世界MOOCs的第一品牌。

郭大維指出，台大擁有大量與歐、亞、美跨國雙聯學位，現亦致力於籌設第二專長與國際學院，以培養具有國際移動力與跨領域專長的未來領導人才為重要教育目標。

郭大維勉台大新生，大學的學習是自我挑戰，不要沈迷於彼此的學業競爭，也不要為了不再名列前茅而灰心喪志，重要的是大學教導的專業知識你學會了嗎？此外，有能力的人要負擔國家社會更大的責任，這也是為什麼台大鼓勵社會服務，培養利他精神。

台大學生會長吳奕柔說，台大有9成學生的父母，收入居全國前30％，因此，台大人複製了原生家庭機會和資源，應該珍惜所有，「不讓世界改變我們，而是積極去改變社會」。

(中時 )