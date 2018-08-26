陸打壓台在西班牙學術活動 外交部批陸對台攻擊失控

2018年08月26日 14:53 中時 陳建瑜

西班牙學者鄭夏霓今在推特上公布，中國駐西班牙大使館致函西班牙薩拉曼卡大學（Universidad de Salamanca）施壓取消去年舉行的「台灣文化日」。外交部今表示，表達強烈不滿及嚴厲譴責，並呼籲國際社會應深入瞭解中國外交部門對台攻擊已近失控的狀態。

該信件披露，大陸不僅要求取消「台灣文化日」，並批評我駐西班牙代表柯森耀頭銜錯誤，並要求薩拉曼卡大學遵守「一中原則」。

外交部指出，西班牙薩拉曼卡大學東亞研究所去年10月間舉辦「台灣文化日」系列活動，並邀請柯森耀以「台灣現況－機會與挑戰」（El momento de Taiwán－Oportunidades y Adversidades）為題發表專題演說，分享台灣發展經驗。該校方於事後接獲中國駐西國大使館無理抗議，致嚴重影響後續系列活動的規模及宣傳工作。

外交部說，對於中國持續全面打壓我國際活動空間，甚至染指歐洲歷史悠久的高等學術殿堂，蠻橫阻止台灣參加旨在分享多元價值的學術文化交流活動，外交部對此表達強烈不滿及嚴厲譴責。

外交部強調，中國國家主席習近平曾在今年3月兩會期間，對全世界做出「兩岸心靈契合」的莊嚴宣示，惟中國外交部門卻竭盡所能全面打壓台灣外交空間，醜陋的做法不僅傷害台灣人民情感，激發台灣人民對中國的憤怒甚至仇視，也讓兩岸關係背道而馳，公然違背中國國家主席的宣示。

外交部表示，呼籲國際社會，應深入瞭解中國外交部門對台攻擊已近失控的狀態，共同對抗中國干涉學術自由，拒絕接受中國強行輸出威權意識形態，與台灣共同捍衛民主自由的進步價值。

(中時 )