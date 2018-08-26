嘉義勘災聆聽災民抱怨抽水機壞的 蔡英文竟當場噴笑？

聆聽嘉義災民抱怨抽水機時，小英竟整個噴笑出來，似乎覺得不妥還趕緊拿東西遮嘴。截圖在網路瘋傳，網友說「勘災還能笑嗨嗨的總統歷屆以來也只有她了」。(雙重標準認證中心)

友善列印
中時電子報
0826 英文布袋

南台灣汪洋一片，多處傳出災情。總統蔡英文24日卻在臉書貼出下午在圓山飯店，開心聽音樂會的照片被罵翻。蔡英文昨天到嘉義縣布袋鎮勘災，在雲豹裝甲車揮手微笑又被酸當做在選舉嗎?沒想到聆聽嘉義災民抱怨抽水機時，小英竟整個噴笑出來，似乎覺得不妥還趕緊拿東西遮嘴。截圖在網路瘋傳，網友說「勘災還能笑嗨嗨的總統歷屆以來也只有她了」。

南台灣泡在水裡，許多人的家園被毀。總統蔡英文昨24晚間卻在臉書貼出下午開心聽黃信介音樂會的照片。白色正義聯盟在臉書問「還記得馬英九時代，薛香川吃個飯被迫下台！怎麼南部淹大水，總統跟一大票民進黨官員，可以繼續黃信介音樂會？」

25日蔡英文到重災區嘉義縣布袋鎮勘災，卻在雲豹裝甲車揮手微笑，被當地民眾嗆「要勘災就下來走！」，「白色正義聯盟」粉專酸說：誇張耶！她以為她還在選舉耶！第一次看到勘災，坐的是裝甲車。憤怒的PTT網友也罵，知道掃到一半 看到裝甲車濺起水浪淹進家的感受嗎?

據《三立新聞》報導，一位女姓災民當場向蔡英文抱怨抽水機問題「我覺得你每次都用壞的給我們，是不是因為我們人口比較少」。小英聽完竟當場噴笑出來，似乎覺得不妥趕緊拿東西遮嘴後，又笑嘻嘻說「下次給你一個新的啦!」

小英聽災民抱怨卻開懷大笑也被截圖瘋傳，Youtube底下也有網友留言「妳是為什麼還笑得出來?﻿」、「還笑的出來？？？8小時沒抽水是有方案？？？帶著愉快的心情勘災？？？真的不好笑﻿」、「笑噴，還下次」。

(中時電子報)

陸打壓台在西班牙學術活動 外交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。