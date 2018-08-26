台中午茶沙龍香港登場 港澳民眾參加熱絡反應佳

2018年08月26日 14:57 中時 陳世宗

台中午茶生活節，業者精心規畫的午茶沙龍，不只滿足味蕾，更是知性與感性兼備。（陳世宗翻攝）

「台中午茶生活節登場！」今年將推出超過60場午茶沙龍以及午茶拾光市集，25至26日由香港起跑，台中市政府觀光旅遊局邀請21家知名業者展示台中代表性茶點，吸引眾多港澳民眾到場參與體驗午茶沙龍，讓港澳民眾近距離感受台中特有的午茶沙龍魅力。

產業底蘊深厚且豐富多元的台中午茶，從五代傳承的百年老店，到新創的街頭攤車；從老屋再生的文青咖啡店，到蟲鳴鳥叫的山林莊園，皆呈現出台中午茶百百款風貌；業者精心規劃的午茶沙龍，不只滿足味蕾，更是知性與感性兼備。

台中市政府觀旅局長陳盛山說，市府為港澳民眾量身規畫兩場限定版沙龍，「東茶西泡」為台中新創茶品牌百二歲獨創，以濾掛式茶包沖泡台灣白茶、凍頂烏龍茶、阿里山金萱茶、日月潭紅茶，充分保留傳統泡法的茶韻茶香；「創意茶飲DIY」由知名奶茶即飲包品牌三點一刻，展示創意伯爵核果奶茶，調合茶品口感層次分明，有別於傳統印象中的英式下午茶。

香港一對退休的指出，他們沒想到台中的午茶體驗可以如此多變化，未來有機會到台中一遊，除大家熟悉的高美溼地、逢甲夜市外，又多了一項值得規畫的行程；專程還台中賞花博、喝下午茶，感受台中多元的午茶文化。

陳盛山指出，台中一年四季盛會活動精采紛呈，今年獲2018全球節慶城市肯定是港澳旅客海外渡假首選！台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，今年午茶生活節也結合在地觀光業者推出花博元素相關午茶產品與精選遊程，歡迎港澳旅客「中進中出」遊台中！體驗不一樣的中台灣深度之旅！

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(中時 )