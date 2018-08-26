永和分屍》分屍外籍男喝酒「慶祝」 黑白雙煞1聲押1潛逃出境

警方將涉嫌重大的30歲非裔美國籍男子Bent（中）列為重要關係人，並在25日晚間以殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。（陳信翰攝）

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加拿大籍男子Ryan遭割下頭部、四肢，棄屍於新北市永和區河堤，案情驚悚，警方逐步拼湊出真相，24日逮捕非裔美籍男Bent，及涉嫌協助買開山刀的台籍吳姓男子，訊後將2人依殺人罪嫌移送新北地檢署，今天凌晨聲押禁見，還有一名涉有重嫌的美籍白人孫武生，已潛逃出境。

永和外師分屍案昨（26）日將凶嫌非裔美籍男子Ewart Odane Bent以及雙重國籍大學生吳姓男子以殺人罪嫌移送檢方偵辦，唯剩美籍白人男子孫武生在逃，偵辦警方今（26）日證實，孫武生已於22日案情曝光隔天即已潛逃出境。

據了解，孫男在台北市中正區經營刺青店，與Bent交情甚篤，2人都是吳男工作的夜店客人，3人與死者皆是舊識，孫男在台北市經營刺青店；Bent則在補習班擔任外語老師，

據了解，孫男和Bent實為北部地區大麻的大盤商，死者Ryan長期向2人取貨，但今年5月Ryan遭北市警方查獲後，檢察官特別指示警方不得發新聞，積極追查上游，而事後凡與Ryan交易過的毒友，不久即遭警方逮捕，2人懷疑Ryan為減輕刑責，已轉為警方線民，加上雙方毒品交易金額交代不清，多次發生爭執，2人決定行凶殺人。

警方透露，2人在22日凌晨1時許將死者分屍後，孫武生與Bent還在家喝酒慶祝，當時孫男叫Bent一起逃亡出境，但Bent似乎太過自信，並未答應，沒想到24日就被警方逮捕，而孫男在案件曝光後隔天(22日)就潛逃出境，警方目前全力通緝他到案。

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(中時電子報)

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