中市府組織條例修正草案三讀通過 明年5月成立數位治理局

2018年08月26日 15:02 中時 陳世宗

「台中市政府組織自治條例」修正草案獲台中市議會三讀通過，數位治理局預計於明年5月前正式成立，設有4科4室，期待吸納人工智慧、大數據、物聯網等科技人才，協助市政推動；未來將可就市政數位服務挹注推動能量，扮演對內對外的整合平台，以更貼近民眾的需求。

資訊中心表示，為從行政面及推動機制面，落實組織資源調整，因應數位時代的挑戰，市長林佳龍於105年8月宣布規劃成立「數位治理局」，同年於議會提出專案報告，之後以成立籌備處先行運作。歷經多次辯論與協商，終於獲議會正式三讀通過。

未來數位治理局設有4科4室，功能上將大幅由對各機關的技術支援，轉型為資通訊整合應用及對外便民服務的角色；未來也期待能吸納人工智慧、大數據、物聯網等新興科技人才，協助市政推動。

同時搭配現已成立的「智慧城市推動委員會」，結合外部產官學及民間社群等各界的建言，強化公私協力的互動，落實台中智慧城市的發展願景。市府接下來將進行組織規程報考試院核定、預算調整等法治作業程序，數位治理局預計於明年5月前正式成立。

預計將擔任首位數位治理局局長的蕭景燈資訊長表示，台中市是繼台北市及桃園市之後第3個成立一級資訊專責單位的地方政府，以往市府資訊中心為隸屬於研究發展考核委員的二級機關，以現有組織型態、人力運作模式，在市政資訊推展上常會遭遇困難，提升為一級機關後，將可以更強化市府各機關間資訊業務的橫向溝通、協調、整合。

蕭景燈並指出，未來也將積極推動多項重要計畫，包括建立智慧應變暨交控中心，從初期的防災應變及交通服務，進而成為智慧城市的運作大腦；配合中央政策推動國家型數位建設計畫，提昇市府整體資訊安全能量，媒合民間業者打造智慧城鄉應用服務。

因應未來花博卡轉為市民卡，將建構「智慧市民平台」，連結各局處多項便民措施，包括圖書借閱、稅務資訊、停車繳費、課程活動等，並結合行動支付等功能提供民眾整合型市政服務。

(中時 )