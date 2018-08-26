曾被疑整容 Baby這組舊照曝光…酸民秒閉嘴

2018年08月26日 14:48 中時電子報 吳品瑤

女星Angelababy(楊穎)擁有混血兒美麗樣貌，14歲就出道當模特兒而大開知名度，被封為「完美女神」，而愛情、事業兩得意的她，卻也因為漂亮臉蛋屢遭懷疑整形，2015年她甚至不惜主動到整形外科接受檢驗，來證明自己是純天然美人，但即便如此仍難逃輿論聲浪，直到近日微博上曝光一組她6年前的舊照，讓酸民看了也不禁閉上嘴。

Angelababy多年前為電影《太極》拍的定裝照。(取材自葉錦添微博)

Angelababy多年前為電影《太極》拍的定裝照。(取材自葉錦添微博)

憑藉電影《臥虎藏龍》獲得奧斯卡金像獎最佳藝術指導的葉錦添，日前在微博貼出一組Angelababy的古典造型美照，透露這是6年前女神替電影《太極》拍的定裝照，直呼「她穿著這件19世紀的復古服裝非常漂亮，但在電影裡面沒機會看到，好可惜」。

照片中的Angelababy燙了浪漫捲髮並紮起，微卷的瀏海隨興落在臉龐，更襯托出她的精緻巴掌臉，且美妝並不濃重，反倒讓她顯得氣質清新，模樣猶如異國陶瓷洋娃娃，不少人看了照片後對baby大改觀，盛讚「這種色調還能這麼美，沒得黑」、「洋娃娃本人」、「顏值真的很能打！」，說她既古典又時尚，驚呼：「我的天啊！這是真實存在的美人嗎？」。

(中時電子報)