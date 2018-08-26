龍型米塔普渡超有氣勢 北市愛國里率先響應以米代金

2018年08月26日 15:08 中時 張立勳

北市府推行「以米代金」，中正區愛國里26日舉辦聯合普渡率先各里響應，用平安米替代紙錢贊普，發揮創意準備2個龍型米塔，展現磅礡氣勢。

愛國里今天下午舉辦「中元普渡植福祈安息災誦經禮讚法會」，為了兼顧環保，愛國里搶先全北市各里，率先號召里民響應北市府推動的「以米代金」。

在恭請法師主持、法會中奉誦經咒，稱念菩薩聖號等歷年都有的傳統儀式外，愛國里長周德潤號召里民一同響應「以米代金」，用平安米替代紙錢來贊普。普渡現場，愛國里辦公處發揮創意準備了2個龍型米塔，米塔上分別標示「以米代金」及「闔家平安」，展現出愛國里響應以米代金的磅礡氣勢。

此外，為讓平安米堆疊成漂亮的米塔，周德潤表示，他苦思許久，後來靈機一動，想到可以和里內的蛋糕店商借蛋糕架來做米塔的骨架，才順利堆疊出高達5層的漂亮米塔。

除了超吸睛的造型米塔，里辦公處也在聯合普渡現場設置多面宣導板，向前來贊普的民眾宣導「以米代金」，讓民眾瞭解平安米替代紙錢，祭拜後不焚燒，是象徵周朝「飲福受胙」古禮，得神明保佑。周德潤說，「以米代金」敬天地鬼神又可以兼顧環保，愛地球、祈平安，何樂而不為。

北市民政局長藍世聰感謝周德潤帶頭號召里民響應「以米代金」，中元普渡是民間重要的信仰活動，為推動愛護地球，落實低碳城市理念，他呼籲大家都能配合紙錢減量，響應「以米代金」，以誠心表達祭祀的敬意，兼顧宗教與居住環境品質。

民政局指出，北市自2016年開始在寺廟試辦「以米代金」後，過去2年已有48家寺廟響應，減少的紙錢用量超過12噸，同時降低約20公噸的二氧化碳排放量，今年又有20家寺廟加入響應以米代金的行列。

除了和寺廟共同合作推動「以米代金」外，去年由市長柯文哲擔任主祭官的「北市中元普渡祈安祭典」也首次響應以米代金，由市府帶頭做起，透過實際行動，向民眾宣導祭拜時以平安米取代紙錢。

(中時 )