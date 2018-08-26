蔡英文、賴清德神隱12小時勘災 李富城照片中發現玄機

中南部23日白天起連續降下大豪雨，導致多處淹水，蔡英文總統（左螢幕中）24日中午，透過視訊與嘉義縣長張花冠（右螢幕）連線，了解嘉義縣災情與處置。（嘉義縣府提供）

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中時電子報
/綜合報導
豪雨重創中南部，台南市遭譏治水失敗。行政院長賴清德24日下午在政院普渡時罕見動怒回應，這種24小時雨量超過600毫米的雨勢，下在台灣哪個城市不會淹水？（張理國攝）

823水災重創南台灣，暴雨狂襲12小時後，神隱多時的蔡英文才在府內狀況室與中央災害應變中心、各縣市進行視訊會議。行政院長賴清德則聽取經濟部及水利署報告，但這些作為似乎未能止血，依舊引來民怨連連。對此，氣象專家李富城從蔡、賴兩人勘災照片看出玄機，諷刺地表示「總統無感」

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總統蔡英文24日與中央災害應變中心視訊會議，接著與高雄、台南、嘉義等受災區縣市首長進行視訊連線，關心各地雨勢及淹水情形。行政院長賴清德也被砲轟台南治水經驗失敗，對此賴清德不滿地反問，像這麼大的雨勢「下在台灣哪個城市不會淹水？」

氣象專家李富城見到蔡英文、賴清德的勘災照片，分析其中「玄機」。照片中蔡英文及賴清德穿著全套西裝、長袖進行視訊會議，李富城語帶酸意表示，「我早就說過，這個總統無感，這個政府無能，這場雨是大了點，比起八七及八八，雨量還差一個半超大豪雨，大水就淹成這樣。」

他更諷刺地指出，蔡、賴2人坐在冷氣房中談勘災、救災，從他們的穿著，可以判斷出「當時室內冷氣開到22度」，字字酸度破表。網友跟著附和，留言批「真正的權貴」、「好好待在辦公室，別出來擾民」、「講講幹話也能當選，倒楣的是無辜百姓」

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

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