南部水患災情慘重 救國團動員協助救災

2018年08月26日 15:15 中時 胡健森

熱帶性低氣壓帶來的驚人雨量重創南台灣造成慘重災情，至今積水未退，災區居民飲食、飲水等民生物資相當欠缺。救國團在26日緊急設置救災中心，動員多個縣市的團委會接受各界物資發送事宜，如有災民需水和食物，可通知當地各團委會致送相關物資。

根據中央災害應變中心統計，此次南部大水患已造成7人死亡，93人受傷，救國團主任葛永光指示救國團南部各縣市團委會，自今日起設置救災中心，並發動全團義工捐款全力支援，另將於明日向黨產會申請同意救國團動支急難救助金，以盡速撥款購買所需物質救助民眾。

葛永光表示，即使黨產會凍結救國團財產，但救國團和義工積極從事公益、服務社會大眾的心志並未改變，基於人飢己飢、人溺己溺的同理心，救國團仍率先呼籲大家一起協助災區民眾。

此外，救國團總團部也將會隨時注意救災進程，將視需要動員張老師、各縣市義工及相關資源，盡全力給予南部縣市政府必要協助與支援。

救國團所屬雲林縣、嘉義、臺南市、高雄市、屏東縣等團委會從26日起同步開設救災中心，接受並轉送各界捐贈物資。連絡電話：雲林縣團委會 05-5322319、嘉義團委會 05-2770482、臺南市團委會 06-2223421 、高雄市團委會 07-2013141、屏東縣團委會 08-7361084。

(中時 )