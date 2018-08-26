南部水患災情慘重 救國團動員協助救災

友善列印
中時

熱帶性低氣壓帶來的驚人雨量重創南台灣造成慘重災情，至今積水未退，災區居民飲食、飲水等民生物資相當欠缺。救國團在26日緊急設置救災中心，動員多個縣市的團委會接受各界物資發送事宜，如有災民需水和食物，可通知當地各團委會致送相關物資。

根據中央災害應變中心統計，此次南部大水患已造成7人死亡，93人受傷，救國團主任葛永光指示救國團南部各縣市團委會，自今日起設置救災中心，並發動全團義工捐款全力支援，另將於明日向黨產會申請同意救國團動支急難救助金，以盡速撥款購買所需物質救助民眾。

葛永光表示，即使黨產會凍結救國團財產，但救國團和義工積極從事公益、服務社會大眾的心志並未改變，基於人飢己飢、人溺己溺的同理心，救國團仍率先呼籲大家一起協助災區民眾。

此外，救國團總團部也將會隨時注意救災進程，將視需要動員張老師、各縣市義工及相關資源，盡全力給予南部縣市政府必要協助與支援。

救國團所屬雲林縣、嘉義、臺南市、高雄市、屏東縣等團委會從26日起同步開設救災中心，接受並轉送各界捐贈物資。連絡電話：雲林縣團委會 05-5322319、嘉義團委會 05-2770482、臺南市團委會 06-2223421 、高雄市團委會 07-2013141、屏東縣團委會 08-7361084。

(中時 )

蔡英文、賴清德神隱12小時勘災 … 蔡英文白河探淹水 災民哭訴：家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。