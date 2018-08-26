亞運》贏得比預期多！ 男子龍舟500M中華隊奪金

中華隊於男子龍舟500公尺奪金。（中華奧會提供）

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中時電子報
／綜合報導
中華隊於男子龍舟500公尺奪金。（中華奧會提供）

中華中華男子龍舟隊今天出征雅加達-巨港亞運500公尺賽事，強勢以2分11秒691收下金牌，目前為止為中華隊搶下1金1銀，賽後龍舟隊選手均開心地說：「很爽！贏的比預期還多。」

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中華隊預賽2分15秒61，準決賽以2分13秒414名列第一闖進決賽。決賽前250公尺中華健兒繳出1分05秒25，較排名第2的中國大陸快上0.69秒，且此後中華隊逐漸拉開領先，最終以2分11秒691擊敗群雄，再添一面金牌。第2名的中國大陸成績為2分14秒297，銅牌則為2分15秒727的地主印尼。

比賽後段逐漸拉開差距，最終贏得金牌，中華隊教練黃椿黃椿霆認為子弟兵的表現越來越好，「今天表現正常，速度比預測的還快。」至於中華隊速度越來越快的原因，黃椿霆解釋，大家精神都放決賽，預賽比較放鬆一點。

如願搶下500公尺的金牌，龍舟隊隊長周恩平與隊友紛紛異口同聲道：「很爽。」他們說：「拿到金牌很開心，贏的比預期還多，贏中國就是爽。」

中華隊於男子龍舟500公尺奪金。（中華奧會提供）

明天中華隊將繼續挑戰1000公尺的賽事，選手信心滿滿道：「明天的比賽應該會贏更多，很有信心！我們一定會盡力。」黃椿霆也笑說：「今天為他們打90分的分數，明天贏下來才有100分。」

(中時電子報)

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