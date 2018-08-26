小份量烤鴨新食感！翠庭「半鴨三吃」浪潮席捲全台

2018年08月26日 15:46 中時 徐力剛

「松子香鴨鬆」以切丁鴨胸肉混搭涼薯、芹菜與彩椒拌炒，搭配生菜品嘗口感清爽。（圖片提供／天成飯店集團）

偏鹹口感「香根爆炒鴨絲」適合喜愛重口味消費者。（圖片提供／天成飯店集團）

主廚以傳統江浙菜飯為藍圖，加入創意巧思打造全新「香蔥鴨油菜飯」。（圖片提供／天成飯店集團）

初秋時節鴨香醉人，天成大飯店TICC世貿會館以明爐烤鴨遠近馳名，看準現代小家庭商機，館內「翠庭」餐廳推出「半鴨三吃」品項，售價1080元+10%，小份量烤鴨美味不打折。

全新「半鴨三吃」提供食家饕客2種選擇，其一，經典片皮櫻桃鴨（只片皮不片肉），搭配鴨胸料理3選1與鴨骨料理4選1;其二，可選擇經典片皮櫻桃鴨及鴨骨料理4選2。

經典菜色「明爐櫻桃烤鴨」嚴選3公斤以上宜蘭櫻桃鴨入饌，以掛爐方式烘烤，鴨皮油亮酥脆、肉質柔軟帶汁，主廚現場展演片鴨皮秀，令饕客目不轉睛，Q彈薄透手工餅皮，搭配青蔥、小黃瓜與甜麵醬品嘗滋味絕佳。

整隻鴨都是寶，翠庭同步供應「鴨胸料理3選1」，包括香根爆炒鴨絲、松子香鴨鬆、香蔥鴨油菜飯等佳餚;或可選擇「鴨骨料理4選1」，有皮蛋煲鴨粥、鴨油炒時蔬、碧綠椒鹽櫻桃鴨、冬瓜筍片煲鴨湯等選擇。

其中「香根爆炒鴨絲」先將鴨胸肉切成細絲，再以辛香料起油鍋爆香，加入香菜根、紅椒絲、鴨肉絲、豆干絲大火煸炒，佐以甜麵醬與蠔油提出風味，鹹香風味鴨肉適合搭配白飯享用。湯品「冬瓜筍片煲鴨湯」不可不試，主廚以剩餘鴨骨為材料，透過文火慢燉逼出精華，琥珀色清澈高湯搭配鹹冬瓜與鮮筍，最後放入些許米酒點綴，口感清爽不膩，愈喝愈順口。

(中時 )