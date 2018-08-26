亞運》文姿云衛冕開心大笑 27日當啦啦隊為男友加油

空手道美女文姿云成為亞運第一位在雛量級衛冕的選手，賽後開心驚喜大笑，接下來將轉換身分當啦啦隊為男友加油打氣。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

空手道美女文姿云26日在雅加達-巨港亞運會的55公斤(雛量級)金牌戰輕鬆擊敗伊朗選手，成為史上第一位在這量級衛冕的選手。文姿云賽後得知此消息後開心得大笑，直稱這是最好的驚喜和禮物。

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文姿云在4年前的韓國仁川亞運會上擊敗哈薩克選手莎賓娜，替中華代表團奪得第9面金牌，備戰4年的她，26日又連闖4關，面對世界排名第8的伊朗選手塔芮維特，先在最後48秒踢中對手得到2分，緊接著又正拳攻擊拿到第3分，最終以4比0完成衛冕霸業，同時也是中華隊本屆的第7面金牌。

文姿云表示，「前兩天剛來到這裡的時候差點失眠，昨晚突然間想開了，而且感覺到自己都準備好，很有信心面對所有挑戰，第一場比賽遇上馬來西亞選手，一開始沒能放開手腳，加上對方有些難纏，幸好我先得到分數，依據比賽規則，最後比數相同的時候，先得到分數的選手有攻擊優勢，過了這道關卡後，接下來的比賽就毫無壓力可言。」

文姿云說，這面金牌要感謝教練團、家人以及男友的支持，她才能心無旁騖地投入訓練，接下來將全力準備2020年東京奧運。

談到訓練員兼男友徐瑋駿，文姿云的臉上立刻露出幸福笑容。文姿云表示，「中午短暫休息的時候，只要我和隊友聊天他就會制止我，他希望我能把握時間做準備，無時無刻的關心我，讓我感到好滿足，他明天將要出賽，我會當一個最好的啦啦隊員。」

中華隊總教練黃柏瑜在看到愛將完成衛冕之後，直呼終於可以放下心中大石頭了，沒有愧對長官交辦的任務，結束本屆亞運之後將卸下總教練職務，回到基層繼續培育選手。」

黃柏瑜在2005年進入國家隊教練團，2014年仁川亞運前接任總教練，該屆亞運就幫助中華隊拿到兩面金牌，本屆目前男子「型」銀牌，文姿云奪金，亞運結束後就會交出兵符，讓中華隊進入全新的時代。

(中時電子報)

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