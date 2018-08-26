小英搭雲豹車勘災被嗆「委屈」？洪孟楷要總統府回應三件事

2018年08月26日 15:31 中時電子報 邱文秀

蔡英文總統原本是搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災。（張亦惠攝）

熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，總統蔡英文（前中）26日抵達台南勘災，視察曾文溪排水，並與當地里長及民眾交換意見。中央社記者張榮祥台南攝 107年8月26日

蔡英文總統26日視察台南水患，對昨日坐上勘災車遭嗆一事，提到自己深入災區更深切感受災民內心情緒，更了解災情，對媒體關切有無委屈，她笑回「怕委屈就不要當總統」。國民黨發言人洪孟楷批評，委屈？不過短短五十公尺距離，且隨扈民眾都可以水中行走，為何蔡總統非坐雲豹車不可？要總統府出面回應三件事就好。

蔡英文總統26日視察台南水患，第一站來到安南區，承諾繼續解決積水問題，警戒下一波西南氣流挑戰與恢復校園整治。對25日坐上勘災車遭嗆一事，提到自己深入災區更深切感受災民內心情緒，更了解災情，對媒體關切有無委屈，她笑回「怕委屈就不要當總統」。

國民黨發言人洪孟楷批評，坐雲豹車委屈？蔡英文到底要糟蹋人民到何時？蔡英文今天繼續在南部勘災，但卻在媒體提問時表示「委屈」。委屈指的是不覺得自己有錯、但是被外界誤解，所以換言之到現在為止，蔡英文覺得自己坐在高高在上雲豹車向民眾揮手燦笑沒有錯？讓隨扈、災民在兩旁涉水而走沒有錯？所有的錯都是酸民網民？

他表示，對不起！這代表這個人的思維邏輯已經超過一般人，大雨已經帶來災情，但是蔡英文還想糟蹋民眾到何時？昨天畫面非常清楚，且是民眾手機直播一刀未剪。總統府只需回應三件事即可。

第一，不過短短五十公尺距離，且隨扈民眾都可以水中行走，為何蔡總統非坐雲豹車不可？是太嬌貴不能涉水，還是淹水碰到蔡總統會造成國安問題？

第二，坐上雲豹車後的蔡總統，在看台上揮手微笑，到底是她要看災區，還是要讓災民看到她來了？這不叫作秀、什麼才是作秀？

第三，到現在都還不曾為坐雲豹車造成災民觀感不佳而道歉，還自認委屈。所以又都是民眾的錯，是要怪開直播的太老實、還是要怪網友要求太高？那當初看到加班完陪岳父在父親節吃晚飯的薛香川就「氣到要砸電視」的蔡英文，怎麼不曾為馬政府的官員感到一絲一毫的「委屈」呢？

洪孟楷最後強調，天災已經發生，全國人民都在極力恢復家園中；而蔡總統大陣仗的到災區，坐上雲豹車就是最傲慢且愚蠢的勘災，這種白痴幕僚的建議，不道歉還要硬凹，甚至感覺委屈，這就已經不是無心、而是有意，二度、三度在災民傷口上灑鹽，蔡英文，到底要糟蹋人民到何時？

(中時電子報)