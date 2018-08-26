台中成功改善易淹水點「海綿城市」對抗豪大雨成功

2018年08月26日 15:47 中時 陳世宗

受到西南季風雨熱帶性低氣壓影響，近日全台連續降雨，台中近幾週雨量也不小，短時強降雨帶來的豪大雨也全面體檢過去市府的治水成效，目前台中市無重大災情，一改台中部分地區「逢雨必淹」的情形；市府水利局表示，近年市府努力改善多處淹水點，市府以「不怕水淹」的概念，持續打造「韌性城市」及「海綿城市」。

受西南季風影響，台中時常降下時雨量50公釐以上的強降雨，在在考驗都市的治水成效；市長林佳龍26日出席活動時指出，水利工程必須強調「與水共生」，需善加利用透水鋪面、滯洪池、雨水下水道、防洪截流、抽水站及水資源中心等方式，增加城市的韌性，讓大雨來時，減少地面逕流的流量與速度，才能將台中打造成為海綿城市。

水利局表示，道路的排水系統原為行車安全所設計，以快速將路面積水排除為目標，但若降雨超過排水系統負荷，水仍有可能在路面漫流。由於排水設施有其極限，因此，市府4年內廣設滯洪池增加了42萬頓滯洪量，全市滯洪量達到157萬噸，可減少淹水面積達1432公頃，並且增強各區域排洪能力，以滯洪和排洪雙管齊下，加速退水，以「不怕水淹」的概念，持續打造「韌性城市」。

水利局近期逐一檢視近年的水利建設成效。水利局指出，過去台灣大道若欲強降雨，雨水容易沖刷邊坡土壤，導致黃沙漫流的現象，因此水利局積極在大肚山上施做水土保持工程與滯洪池。

水利局指出，近年頗受市民歡迎的綠川、柳川整治，也逐漸通過豪雨的考驗；市府為保護中山綠橋，在綠川下方設置二層樓高的箱涵，以利大量洪水從橋下通過，不會直接衝擊橋梁，而這次豪雨期間，綠川除持續發揮排洪功能外，暴漲的溪水也順利從箱涵中流過中山綠橋，讓有百年歷史的中山綠橋，免於遭受暴漲溪水襲擊。

柳川在大雨期間也發揮正常排洪功能，大水退去時，經過簡易清理後，河道也恢復原本的整治景觀，重新開放民眾入園，證明採行的整治工法確實兼顧防洪優先，讓市民生活更安全。

對於豐原軟埤仔溪曾於19日降下時雨量43公厘的強降雨，但因包商未遵守SOP，及時開啟水閘門而導致當地淹水，水利局強調，事實上在此之前6月17日也曾降下相同雨量，而近日豪雨期間，軟埤仔溪均未溢堤，顯示只要正確流程開啟水閘門排洪，就不會再發生淹水事件。

(中時 )