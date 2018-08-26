祖父母節喚孝道 教育部辦「有你才有我」系列活動

2018年08月26日 16:19 中時 林志成

今天是「祖父母節」，主題為「有你才有我」，教育部舉辦一系列活動，強調祖孫雙向家庭世代關係之交流，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德的重視，並鼓勵小孩感恩祖父母輩對家庭及社會的付出，才能造就現在的他們。

教育部從99年起推動「祖父母節」，並自100年起將每年8月的第4個星期日定為「祖父母節」，今年已邁入第9屆，為加深年輕世代對長輩的認識及尊重，教育部從祖孫個人，擴散至家庭世代，再延伸至社會三個層面為基礎，以不同主題活動連結代間關係，包括祖孫之間「武林學孝APP」、家庭之間「祈福三御守」，以及社會之間「826扮老快閃」，強調祖孫雙向家庭世代關係的交流，鼓勵子女孫輩多。

教育部今天上午11時假台北市遠東百貨寶慶店辦理「祖父母節扮老快閃活動」，並於下午1時30分假新店捷運站前廣場辦理「祖父母節記者會」及「祖父母節老化體驗樂園」，現場可欣賞精彩的祖孫表演、攤位體驗及疊杯競技等活動，鼓勵祖孫手牽手，一同共襄盛舉。

祖父母節記者會當天邀集教育部終身學習圈協同合作帶來精彩的表演活動外，更安排「祈福三御守」上台說愛活動，發給民眾以三代同堂為設計概念的祈福三御守，期望福袋能強化家人的情感連結。

同時在記者會周邊規畫「祖父母節老化體驗樂園」，邀集教育部終身學習圈、樂齡學習中心及民間團體共同參與，讓民眾可以更了解長輩的生活經驗及體認老化過程產生的不同變化。

祖父母節當日亦發起「826扮老快閃」，百位年輕朋友以長者的扮相快閃在西門町廣場、捷運車廂及新店捷運站，透過新世代的創意及熱情，號召民眾關懷及感恩長者，快閃隊伍最後會從西門町回到新店捷運站廣場的記者會現場。

(中時 )