日月潭文武廟月老寒拾殿兩岸婚禮 20對新人928步紅毯

2018年08月26日 16:23 中時 沈揮勝

日月潭文武廟「月老寒拾殿」啟用以來，人氣一直不錯。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟「月老寒拾殿」去年啟用以來，常吸引年輕男女前來祈願，也有為人父母者虔誠敬拜月老，為子女求姻緣。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟「月老寒拾殿」去年九二八由縣長林明溱（左六）主持開幕啟用典禮，今年九二八將再邀請他主持兩岸集團婚禮。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟將於九二八上午8點舉行祭孔，9點轉往「月老寒拾殿」舉辦兩岸聯合婚禮。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟去年透過縣長林明溱牽線，由大陸杭州迎請千年老玉皇宮月老星君延靈日月潭，闢「月老寒拾殿」賜福有情人。今年，該廟將與杭州藝文界合辦兩岸聯合婚禮，雙方各10對新人，台灣部分已經額滿，將於九月廿八日由月老福證、請縣長主持婚禮。

日月潭文武廟董事長張德林表示，對岸合辦單位包括杭州市藝術學校、杭州市文學藝術界聯合會及杭州市金融投資集團有限公司；台灣地區協辦單位則為日月潭國家風景區管理處、魚池鄉公所及日纜、九族、南投縣渡船遊艇商業同業公會等民間企業。

日月潭文武廟總經理黃宋華指出，婚禮日期擇定於「月老寒拾殿」啟用滿周年日，即九二八教師節當天；新人廿七日免費住宿景聖樓大飯店並招待晚餐與廿八日早、午餐；結婚日上午9點30分由月老證婚，並安排每對新人各1艘親友團專屬遊湖禮船，以及中午自助喜宴。

主辦單位除贊助每對新人禮金2萬元、精美結婚證書、彩色團體紀念照電子檔、結婚進行過程光碟等福利，另贈景聖樓大飯店優惠住宿券10張，日管處、縣政府及鄉公所另有紀念品，日纜提供纜車搭乘券各2張。

婚禮訊息在七月下旬公告並發出新聞稿後反應熱絡，八月三日10對全部額滿。他們的年齡層多數屬「七年級生」，6成以上來自台中市與彰化縣，南投縣則有魚池鄉與草屯鎮各1對新人。

張德林表示，首辦各界反應不錯，未來有可能成為常態性的年度盛事，甚至擴辦為大型集團婚禮，讓各地遊客知道，日月潭文武廟除了孔子、關公、岳飛等文武聖賢外，還有全大陸最資深的月老星君延靈（分靈）神尊，賜福天下有情人、為新人福證步紅毯。

(中時 )