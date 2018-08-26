亞運》周天成做到了！我國首位闖進亞運羽球男單4強

2018年08月26日 15:53 中時電子報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

揮別4年前仁川亞運止步羽球男單8強陰影，我國男單好手「小天」周天成26日21比18、21比18擊退香港伍家朗，闖進雅加達-巨港亞運男單4強，至少保證銅牌在手，當贏球時刻降臨，小天振臂狂吼慶祝，「我真的很激動！」

畢竟周天成成為我國亞運史上首位闖進羽球男單4強的選手，加上上屆亞運8強止步，難怪他在賽後如此激動，「我想一切榮耀都歸於神，其實昨天比賽我的消耗還蠻大的，但我今天堅持到最後一刻，才會連兩局都演出逆轉秀。」

周天成每局前半段都處落後，直到中段才急起直追，最後翻盤拿下，「我猜大概是對方體力有掉，加上我充分發揮教練交代戰術，上屆我只到8強，這次進步到4強，我也不知道能夠打到哪裡，反正一步一步來，做好準備就對了。」

「能夠闖進亞運4強，不僅對我來說感覺很棒，也對我身後辛苦的團隊是種鼓勵，沒有他們在場下陪伴著我，我不可能走到這裡，」周天成說，「至於下場比賽我還做出準備，畢竟不知道會碰上中國大陸諶龍，還是印尼金廷。」

其實周天成賽後接受採訪時，他的聲音明顯因為狂吼而變沙啞，但他強調自己身體沒問題，會在贏球時刻振臂歡呼，也是帶給自己更多的氣勢，「因為我更想做的是，改變台灣思維，感覺過往大家較不重視羽球，我必須做出改變！」

是否有跟戴資穎一樣偷看彼此戰況，周天成說：「老實講，我真的拚到都沒時間去看，反正我們就是各自努力，做好自己工作就對了。」

(中時電子報)