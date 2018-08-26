徐佳青談823不關民進黨的事 參戰老兵痛哭大罵：這個不是人

民進黨副祕書長徐佳青聲稱823是共產黨跟國民黨打仗，不是跟民進黨打，台灣士兵是為國民黨犧牲生命換取勝利，這樣的紀念有意義嗎？(黑框作業臉書)

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中時電子報

民進黨副祕書長徐佳青聲稱823是共產黨跟國民黨打仗，不是跟民進黨打，台灣士兵是為國民黨犧牲生命換取勝利，這樣的紀念有意義嗎？「藍白拖的逆襲」粉絲頁小編稱，自己父親參加過823砲戰，到現在夜裏還會驚醒，看見同胞死在父親眼前的情景，看了徐佳青發言後痛哭大罵「這個不是人!」

民進黨副秘書長徐佳青日前上政論節目討論823砲戰60周年，她說，823難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？823不就是國民黨跟共產黨打仗嗎，如果這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？今天在討論這個議題上要想清楚，823所帶來的意義是台灣想要追求和平，想要追求區域的穩定和共榮，但我們的鄰居中國有表現出這樣的態度嗎，台灣應該要團結一致對外。

徐佳青的「邏輯」在網路上幾乎一面倒被批評，徐佳青昨（25）日澄清，她上政論節目有關823砲戰的發言遭人斷章取義，且說她言責自負，無關民進黨立場。學者包正豪昨怒斥她邏輯荒謬，又對她此番辯解再痛批，「不是想要硬拗就說人家斷章取義」，要她對自己誠實一點。

「藍白拖的逆襲」粉絲頁小編發文稱「本拖對不起父親，拿了『』貨侮辱823砲戰的言行給本拖父親看，導致本拖父親痛哭大罵這個不是人....本拖父親參加過823砲戰，到現在夜裏還會驚醒，看見同胞死在父親眼前的情景....」。

(中時電子報)

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