談823水災突破盲腸 前氣象局長：治水是A錢三部曲

圖為中南部豪雨成災，嘉義市區淹水情況嚴重（翻攝臉書朴子民意觀察站）

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中時電子報
/綜合報導

退休後才能有話直說，能量正常釋放！對於823暴雨重擊南台灣，前氣象局長辛在勤有話要說。他昨(25)日在臉書上說，台灣淹水、治水各有三部曲，他質疑竟然沒人探討雨水為什麼排不掉？而台灣治水反正經費多多，錢撒下去下次照會淹。網友讚許她的發言超中肯，根本就是突破盲腸！

辛在勤是去年10月退休，昨日他發文關注823水災。他指出，「雨下太大了、不知道會下這麼大、預警報太不準」是台灣的淹水三部曲，但他突破盲腸問道，預報準了就不淹？知道就不淹？無厘頭的修理預警報就不淹了？為什麼沒人探討雨水為什麼排不掉？言下之意，也為氣象局在工作崗位上同仁抱不平。

淹水過後，政治人物就會開始討論治水，啟動所謂的治水三部曲，「錢來啦、錢快來啦、錢快撥來啦」。這是政治人物治水的一貫思維，而其中還藏著不為人知的奧妙，那就是「別管我怎麼用，反正台灣錢多，反正下次還會淹，反正會淹到別個地方。」

他們要了面子還有裡子，辛在勤揶揄這些人，「還是治水功臣哪，別管我用了多少錢好嗎！」

辛在勤說得含蓄，但網友贊他紛紛回應，「本日FB友們中最中肯發言」、「你怎麼把秘密都說出來」、「突破盲腸了」、「古有大禹治水 現在只有大雨淹水」、「沒有包袱的暢言」、「報準了照淹」、「你知道的太多了」、「會不會被查水表」。

(中時電子報)

文章來源：辛在勤臉書

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