花蓮角頭遭2少年開槍追砍 警方獲報及時趕到

2018年08月26日 16:27 中時 許家寧

車張、駱姓少年鎖定，兩人開著自小客車逆向停在國聯五路後一擁而上，將鍾男殺得措手不及。（許家寧翻攝）

警方現場查獲手槍1把、彈匣及數十顆彈殼、開山刀1把。（許家寧翻攝）

民眾指出，警方事後封路，忙著拿著水桶及掃把清掃路面血跡，封路管制近2個小時。（翻攝臉書）

花蓮市清晨驚傳槍響，有殺人、槍砲等前科的鍾姓角頭，今早5點多在國聯五路遭2名17歲的少年持罕見的土耳其製zoraki 914衝鋒手槍連開10多槍並持開山刀追砍，警方獲報及時壓制兩兇嫌，將倒臥血泊的鍾男送醫，目前無生命危險。

犯案累累、有殺人恐嚇及槍砲前科的鍾姓更生人（31歲），與張姓及駱姓少年相識，出獄近2年多來，雙方疑似結下不少恩怨，26日清晨5點10分鍾男疑行蹤遭張、駱姓少年鎖定，兩人開著自小客車逆向停在國聯五路後一擁而上，將鍾男殺得措手不及。

「砰、砰、砰！」少年連續朝鍾男手腳開槍並持刀猛砍，違停車輛和淒厲的喊叫聲，引來民眾側目，花蓮警方因剛好執行夜間威力巡邏勤務，及時到場壓制張、駱2人並帶回警局偵辦，警方在衝突現場共查獲手槍1把、彈匣及數十顆彈殼、開山刀1把。

鍾男手腳受有十多處刀槍傷，警告意味濃厚。警方指出，犯案手槍為罕見的土耳其製zoraki 914衝鋒手槍，彈匣除可容納30發子彈，還可以開全自動射擊，火力相當強大，警方正追查槍枝來源，兩人訊後也依殺人未遂及少年事件處理法移送少年法庭。

目擊者稱，警方事後封路，忙著拿著水桶及掃把清掃路面血跡，封路管制近2個小時，讓不少通勤民眾怨聲載道；由於花蓮市上周才發生銀樓搶匪從警車面前逃逸，本周中原路和國聯路又連傳槍案，讓路過市民大嘆「花蓮治安那ㄟ變這樣！」

(中時 )