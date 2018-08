2018年08月26日 16:12 中時電子報 吳品瑤

模特兒出身的女星伊莉莎白赫莉,最聞名的莫過於曾跟英倫男神休葛蘭有過長達10多年的一段情,最終因男方太難搞而破局,然伊麗莎白並沒有因此沉寂,她的神奇駐齡術也相當出名,如今已53歲,仍常因性感火辣的裝束而引發話題。

年過半百仍青春永駐的女神伊莉莎白赫莉,育有一子但目前沒有婚姻的她仍活出真我,創立個人泳裝品牌並經營得有聲有色,身材仍維持超好的赫莉即自己擔當現成模特兒,常在IG展示穿著泳裝的美照。

而日前伊莉莎白赫莉突破尺度,在IG貼出一張夏日戲水短片,寫下:「Attempting to swim off the calories(試圖遊掉卡路里)」,影片中的她在水池裡悠遊,突然一個轉身,正面對著鏡頭飛出,赫見她上空僅用手捧乳,春光乍現爆奶全都露,而這則養眼影片上傳僅3天,全球已衝破78萬點閱人數,不少網友讚嘆她不僅敢露,且年過半百還能維持火辣身材真是不得了,但也有人覺得太超過,拿她的16歲兒子達米安反問:「這樣妳兒子受得了嗎?」,暗諷赫莉太愛賣弄風騷,沒給孩子做好的示範。

