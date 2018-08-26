打造觀光活路 蘇清泉喊建環狀高鐵

2018年08月26日 16:22 中時 林和生

屏東縣長參選人蘇清泉（右3）公布競選團隊，正式進入戰鬥模式。（林和生攝）

代表國民黨參選屏東縣長的前立委蘇清泉，趁著登記前夕公布競選總部團隊，邀請前行政院祕書長簡太郎擔任總部主委，面對綠營在屏東超過20年的執政優勢，蘇不改大砲個性直批，就是因為執政太久，造成人口流失、產業低迷，強調只有改變才能找到活路。

上屆代表藍營參選屏東縣長的簡太郎說，4年前不斷提醒屏東人口流失問題，沒想到如今狀況更加嚴重，從當年全縣85萬人，一路降到現在82萬多人，連立委席次都要從3席減成2席，民進黨執政似乎找不出解方。

蘇清泉直言，就是產業出了問題，屏東是觀光及農業大縣，光靠內需市場根本不夠，唯有開啟大門、引進外來消費，才能看見契機；不僅日幣、美金，連人民幣都要賺，把屏東優質農產品銷往全世界，當然也包括對岸市場，放下政治、大家才會有錢賺。

至於縣內環境問題，他質疑「真的有那麼難解？」屏縣是畜牧大縣，只要補助業者搭建細菌分解處理場，就能輕易達到畜牧廢水放流標準；而剩下的沼渣、沼液，則作為農業堆肥使用，「這不就解決了」。

他也承諾，一旦選上縣長，將聯合花東，爭取環島高速公路及高鐵，連台26線最後一哩路「阿朗壹古道」，也要以兼顧環保的方式打通，保障當地居民行的權利，並打造恆春半島快速道路，不讓一次的土石流就讓半島成孤島。

屏東縣政府發言人黃建嘉則對此回應，簡太郎批評人口減少，但別忘記他當祕書長時就面臨全國少子化問題，以他的高度卻也不見解決之道；至於蘇對於環保議題建議，這些縣府早已著手進行，更成功媒合97處畜牧業者將沼渣、沼液作為田間灌溉使用。

(中時 )