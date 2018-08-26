喬治上1年級！每學期25萬＋必修芭蕾舞

英國皇室喬治小王子今年5歲了，下月開學即將正式成為一年級新生。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國威廉王子和凱特王妃的長子喬治今年5歲了，下月開學即將正式進入一年級。去年他參加倫敦貴族小學托馬斯巴特希(St Thomas's Battersea)學校的學齡前教育，今年即將成為一年級新生，接受更獨立而且多元的課程設計。隨著暑假接近尾聲，喬治也得收心準備開學囉。

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根據《太陽報》(The Sun)報導，年滿5歲的英國皇室喬治小王子，下月開學以後可能要忙翻了，因為正式進入一年級的他即將接受新課程。多才多藝的他，至少要學習包括戲劇、音樂和芭蕾舞等10幾項才藝，課程內容真的相當多元豐富，可能也讓喬治忙不過來了。

托馬斯巴特希貴族小學是一所提供4-13歲孩童就讀的男女混合學校。5歲的喬治下月開學後，即將正式成為該校的一年級新生，他的課程內容將變得更加獨立，而且相當多樣化。

報導說，喬治小王子所就讀的學校，每學期學費為6110英鎊，大約新台幣25萬左右。課程種類也相當多元，不只英文、法文等語言課程，還有科學、歷史、地理、數學和宗教研究等主修課。以及特殊課程包括音樂、戲劇、芭蕾舞和體育等。其中體育課的內容又包括了遊戲、體操和游泳等項目。

值得注意的是，喬治小王子升上一年級後，就必須參加芭蕾舞課程。他每周將有一堂35分鐘的課程，在現場鋼琴家的陪同下，由專業老師教授舞蹈。

而且，升上一年級的喬治可能也得面臨接受更多回家作業的挑戰。

(中時電子報)

文章來源：Ballet, choir and a lot more homework… What Prince George can expect from the new year at his £6,110-a-term London school

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