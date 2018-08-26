神人破解 80元爽買「麥當勞5漢堡＋2冷飲」藏亮點

2018年08月26日 16:28 中時電子報 林郁庭

麥當勞怎麼聰明點餐，才可以既省錢又吃飽？日前有網友分享自己買了 5 個漢堡 + 2 杯冷飲」才花 80 元，引起網友們暴動討論，紛紛跪求教學，最後有網友破解，在留言處貼出教學，只要80元確實就能吃到這麼多餐點。

有網友在臉書社團「爆怨公社」上發問「80元可以吃什麼？」她並且上傳照片，分享滿滿一桌的麥當勞餐點，並回答「大杯冷飲X2、麥香雞X2、大麥克X3」，最後還標註「打包帶走」，超豐盛餐點竟然只需80元，讓許多網友都看傻了，紛紛直呼太強了，要跪求神人找出教學法。

此文一出，有神人隨即推測出原 po 的省錢密技，分析「用2次APP買40元冷飲送麥香雞、9張熟客券換3個免費大麥克，總共80元」。也有網友分享「用點點卡付錢，累積點數可換餐」。

神人推測的祕訣一出，許多網友也檢視，認為上述方法是可行的，透過「麥當勞報報」 app 的優惠，每天利用 app 設定鬧鐘即可抽獎獲得優惠券，以原PO為例，他應該是抽中了「40元大杯冷飲送麥香雞」2張，所以才會花了2杯飲料的80元，獲得另外免費的2份麥香雞。

還有網友補充，若是再加上別的優惠，就能吃到更多，「加個 10 元得來速 VIP 還能來包小薯」、「如果點點卡有點數 還可以多換一份套餐」、「用點點卡付錢累積點數可換餐，再搭配甜心卡。」不過也因此有網友開酸，「那樣拿熟客卷的金額也該算在內，而且浪費時間」、「速食就是要省時，搞成這樣還叫速食嗎」、「試問九張熟客卷要花多少錢？」

(中時電子報)