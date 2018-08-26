救國團協助救災 向黨產會申請動支急難救助金

2018年08月26日 16:28 旺報 簡立欣

熱帶性低氣壓帶來南部豪雨災情，根據中央災害應變中心統計，已造成7人死亡，93人受傷。救國團表示將緊急向黨產會申請同意救國團動支急難救助金，以盡速撥款購買所需物質救助民眾。

救國團26日發布新聞稿表示，南部豪雨釀災，救國團主任葛永光迅即指示救國團南部各縣市團委會，自26日起設置救災中心，接受各界物資發送事宜，如有災民需水和食物，可通知當地各團委會致送相關物資。

葛永光並指示發動全團義工捐款全力支援，目前義工杜正明已率先捐出十萬元。救國團明(27)日將緊急向黨產會申請同意救國團動支急難救助金，以盡速撥款購買所需物質救助民眾。

葛永光表示，即使黨產會凍結該團財產，救國團和義工積極從事公益、服務社會大眾的心志並未改變，基於人飢己飢、人溺己溺的同理心，救國團已率先發起大家ㄧ起協助災區民眾。

救國團說，總團部也會隨時注意救災進程，將視需要動員張老師、各縣市義工及相關資源，盡全力給予南部縣市政府必要協助與支援。

救國團所屬雲林縣、嘉義、臺南市、高雄市、屏東縣等團委會均自26日起開設救災中心，接受並轉送各界捐贈物資。連絡電話：雲林縣團委會 05-5322319、嘉義團委會 05-2770482、臺南市團委會 06-2223421 、高雄市團委會 07-2013141、屏東縣團委會 08-7361084。

(旺報 )